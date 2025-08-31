ETV Bharat / state

हिमाचल में बारिश का कहर इस दिन तक रहेगा जारी, प्रदेशभर में 842 सड़कें बंद - HIMACHAL WEATHER ALERT

मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का सिलसिला आगामी दिनों के लिए जारी रहेगा.

Himachal Weather Update
हिमाचल में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 7:25 AM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाया है. विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. ऐसे में अभी लोगों को नदी-नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की एहतियात दी जा रही है. 2 सितंबर के बाद प्रदेश को भारी बारिश से राहत मिलेगी और ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम भी साफ बना रहेगा.

आज भी बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है. जबकि बाकी 5 जिलों में भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है. हालांकि निचले मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है.

प्रदेश में सड़कों की बदहाली

वहीं, बीते दिनों हिमाचल में हुई लगातार भारी बारिश ने प्रदेशभर में जमकर तबाही मचाई है. जगह-जगह लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हो गए हैं. कई इलाकों का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट गया है. प्रदेश में इस समय 3 नेशनल हाईवे समेत 842 सड़कें बंद हैं. हालांकि पीडब्ल्यूडी द्वारा इन रास्तों को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़े स्तर पर इस बार सड़कों को नुकसान पहुंचा है. जिससे कई जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है. मंडी जिले में जगह-जगह हो रही लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे बार-बार बंद हो रहा है. इसका अलावा भी अन्य सड़कें बदहाली का रोना रो रही हैं.

निचले इलाकों में बाढ़ के हालात

वहीं, ब्यास नदी और रावी नदी समेत अन्य नदियों में भी जलस्तर उफान पर है. जिसके चलते जहां ऊपरी इलाकों में भूमि कटाव की समस्या आ रही है. वहीं, निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से लोगों को जूझना पड़ रहा है. कांगड़ा जिले में पौंग डैम से छोड़ा गया पानी फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. इन इलाकों में बाढ़ के हालत बने हुए हैं. खेत, घर और सड़कें सब जलमग्न हो गई है. प्रशासन और एनडीआरएफ टीमों द्वारा लगातार लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है. प्रदेशभर में सभी छोड़े-बड़े नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. जिसके चलते प्रशासन द्वारा लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अगस्त महीने इसलिए मची अधिक तबाही, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

ये भी पढ़ें: बाहर आफत और घर में दहशत, लैंडस्लाइड से टूट रहा 'सपनों का महल', जाएं तो जाएं कहां?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाया है. विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. ऐसे में अभी लोगों को नदी-नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की एहतियात दी जा रही है. 2 सितंबर के बाद प्रदेश को भारी बारिश से राहत मिलेगी और ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम भी साफ बना रहेगा.

आज भी बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है. जबकि बाकी 5 जिलों में भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है. हालांकि निचले मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है.

प्रदेश में सड़कों की बदहाली

वहीं, बीते दिनों हिमाचल में हुई लगातार भारी बारिश ने प्रदेशभर में जमकर तबाही मचाई है. जगह-जगह लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हो गए हैं. कई इलाकों का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट गया है. प्रदेश में इस समय 3 नेशनल हाईवे समेत 842 सड़कें बंद हैं. हालांकि पीडब्ल्यूडी द्वारा इन रास्तों को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़े स्तर पर इस बार सड़कों को नुकसान पहुंचा है. जिससे कई जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है. मंडी जिले में जगह-जगह हो रही लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे बार-बार बंद हो रहा है. इसका अलावा भी अन्य सड़कें बदहाली का रोना रो रही हैं.

निचले इलाकों में बाढ़ के हालात

वहीं, ब्यास नदी और रावी नदी समेत अन्य नदियों में भी जलस्तर उफान पर है. जिसके चलते जहां ऊपरी इलाकों में भूमि कटाव की समस्या आ रही है. वहीं, निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से लोगों को जूझना पड़ रहा है. कांगड़ा जिले में पौंग डैम से छोड़ा गया पानी फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. इन इलाकों में बाढ़ के हालत बने हुए हैं. खेत, घर और सड़कें सब जलमग्न हो गई है. प्रशासन और एनडीआरएफ टीमों द्वारा लगातार लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है. प्रदेशभर में सभी छोड़े-बड़े नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. जिसके चलते प्रशासन द्वारा लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अगस्त महीने इसलिए मची अधिक तबाही, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

ये भी पढ़ें: बाहर आफत और घर में दहशत, लैंडस्लाइड से टूट रहा 'सपनों का महल', जाएं तो जाएं कहां?

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATERAIN ALERT IN HIMACHALHIMACHAL WEATHER FORECASTHIMACHAL MONSOON 2023HIMACHAL WEATHER ALERT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव मनाने के बाद आखिर क्यों करते हैं गणपति बप्पा का विसर्जन, महाभारत से जुड़ी है अद्भुत मान्यता

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.