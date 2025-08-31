शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाया है. विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. ऐसे में अभी लोगों को नदी-नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की एहतियात दी जा रही है. 2 सितंबर के बाद प्रदेश को भारी बारिश से राहत मिलेगी और ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम भी साफ बना रहेगा.

आज भी बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है. जबकि बाकी 5 जिलों में भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है. हालांकि निचले मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है.

प्रदेश में सड़कों की बदहाली

वहीं, बीते दिनों हिमाचल में हुई लगातार भारी बारिश ने प्रदेशभर में जमकर तबाही मचाई है. जगह-जगह लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हो गए हैं. कई इलाकों का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट गया है. प्रदेश में इस समय 3 नेशनल हाईवे समेत 842 सड़कें बंद हैं. हालांकि पीडब्ल्यूडी द्वारा इन रास्तों को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़े स्तर पर इस बार सड़कों को नुकसान पहुंचा है. जिससे कई जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है. मंडी जिले में जगह-जगह हो रही लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे बार-बार बंद हो रहा है. इसका अलावा भी अन्य सड़कें बदहाली का रोना रो रही हैं.

निचले इलाकों में बाढ़ के हालात

वहीं, ब्यास नदी और रावी नदी समेत अन्य नदियों में भी जलस्तर उफान पर है. जिसके चलते जहां ऊपरी इलाकों में भूमि कटाव की समस्या आ रही है. वहीं, निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से लोगों को जूझना पड़ रहा है. कांगड़ा जिले में पौंग डैम से छोड़ा गया पानी फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. इन इलाकों में बाढ़ के हालत बने हुए हैं. खेत, घर और सड़कें सब जलमग्न हो गई है. प्रशासन और एनडीआरएफ टीमों द्वारा लगातार लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है. प्रदेशभर में सभी छोड़े-बड़े नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. जिसके चलते प्रशासन द्वारा लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है.