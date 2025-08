ETV Bharat / state

हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी, इस दिन तक खराब रहेगा मौसम - HIMACHAL WEATHER ALERT

हिमाचल मौसम अपडेट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : August 3, 2025 at 10:52 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 11:02 AM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग शिमला ने 3 अगस्त से 8 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. खासतौर पर पर्वतीय और मध्यवर्ती जिलों में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रहेगा. आज कैसा रहेगा मौसम ? मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आज शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. इन तीन जिलों में मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, 8 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा. 4 और 5 अगस्त को मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 3 अगस्त से 5 अगस्त तक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिससे कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश, लैंडस्लाइड की संभावना, नालों में अचानक पानी बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों को पहाड़ी इलाकों और नदी-नालों के पास सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. खासकर लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में यात्रा से बचें.

Last Updated : August 3, 2025 at 11:02 AM IST