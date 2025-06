ETV Bharat / state

गर्मी से तपने लगे पहाड़, पर्यटक बेहाल, शिमला में हीटवेव का अलर्ट - SHIMLA HEATWAVE ALERT

पहाड़ों पर गर्मी का सितम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 12, 2025 at 7:54 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 9:02 AM IST 3 Min Read

शिमला: पूरे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मियां अपने चरम पर है. ऐसे में गर्म हवाओं का असर पर पहाड़ों पर भी दिखने लगा है. अक्सर सर्द रहने वाले पहाड़ गर्मी में तप रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में भी लोग गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं. जिससे तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौजूदा समय में प्रदेश में अधिकतम तापमान में रोजाना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. जिससे प्रदेश में लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है. शिमला में गर्मी से हाल-बेहाल वहीं, मौसम विभाग शिमला ने प्रदेश में हीटवेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. पहाड़ों की रानी शिमला में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. 11 जून को शिमला में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जिसके चलते लोगों के लिए दिन के समय रिज मैदान और माल रोड पर निकलना भी मुश्किल हो गया है. मैदानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक काफी तादात में शिमला पहुंच रहे हैं, लेकिन बाहरी राज्यों से आ रहे पर्यटकों को यहां भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है. संदीप शर्मा, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विभाग शिमला (ETV Bharat)

"हिमाचल में दिन के तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा रह रहे हैं. न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा है. 12 जून से 13 जून तक मौसम साफ बना रहेगा. ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला और सोलन में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि 13 जून को तापमान में गिरावट होगी. 14 जून से प्रदेश में कई स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है." - संदीप शर्मा, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विभाग शिमला गर्मी से पर्यटक हुए बेहाल (ETV Bharat) पर्यटकों का क्या कहना है? शिमला पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि मैदानी इलाकों में गर्मी से हाल बेहाल है और गर्मी से राहत पाने के लिए वे शिमला आ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी दिन में तापमान काफी ज्यादा है. जिससे गर्मी से खास राहत नहीं मिल रही है. हालांकि सुबह और शाम के समय यहां पर हवाएं चल रही हैं. पर्यटकों ने कहा कि वे ये सोचकर आए थे कि शिमला में गर्मी से काफी राहत मिलेगी, लेकिन यहां पर भी तापमान कोई ज्यादा फर्क नहीं है. उन्होंने कहा कि जब पहले आते थे तो इस समय मौसम ठंडा रहता था, लेकिन अब यहां के मौसम में भी काफी बदलाव आ गया है. जिसका कारण यहां बढ़ता निर्माण कार्य और पॉल्यूशन है. शिमला में हीटवेव का अलर्ट (ETV Bharat) 70% पहुंची होटल ऑक्यूपेंसी बता दें कि मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी के चलते पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और इन दिनों हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ है. शिमला में होटलों की ऑक्यूपेंसी 70 फीसदी तक पहुंच गई है. राजधानी शिमला के माल रोड और रिज मैदान पर बड़ी संख्या में पर्यटक टहलते हुए नजर आ रहे हैं. ये भी पढ़ें: हिमाचल में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट, अभी जारी रहेगा गर्मी का सितम! जानें कब मिलेगी राहत?

