हिमाचल में आज खत्म होगा मानसून सीजन! अब तक 4881.21 करोड़ का नुकसान, 454 लोगों की मौत, 50 लापता

हिमाचल मानसून 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 25, 2025 at 7:45 AM IST | Updated : September 25, 2025 at 8:39 AM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से मानसून विदा हो रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 सितंबर को प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाएगी. ऐसे में लंबे समय के बाद प्रदेश के लोगों को भारी बारिश के प्रकोप से राहत मिलेगी और बरसात में अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन भी वापस पटरी पर लौटेगा. भारी बारिश का दौर खत्म होने से लैंडस्लाइड की घटनाओं में भी कमी देखी जा रही है. जिससे लोगों ने चैन की सांस ली है. खासकर पहाड़ी इलाकों में, जहां अक्सर लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद हो रही हैं, कई मकान भी इसकी चपेट में आए गए हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल में मानसून की गतिविधियां कमजोर हो गई हैं. बीते 24 घंटे में भी प्रदेश में मौसम साफ बना रहा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 सितंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में मानसून सीजन खत्म हो रहा है. ऐसे में जहां आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिलेगी वहीं, लंबे समय बाद प्रदेशभर में धूप खिली रहेगी. इस दौरान उच्च पर्वतीय, मध्य पर्वतीय और निचले व मैदानी इलाकों में बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. जिससे आगामी दिनों के लिए प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहेगा. किसानों-बागवानों को भारी नुकसान

