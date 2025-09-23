ETV Bharat / state

हिमाचल में आज कैसा रहेगा मौसम? जानें कब होगी मानसून की विदाई?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां अब कमजोर हो गई हैं. मानसून प्रदेश से अपनी विदाई की ओर है. वहीं, 22 सितंबर को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से लगभग मानसून वापस चला गया है. हिमाचल में भी पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई. इस दौरान सराहन में 5.5 मिलीमीटर, मुरारी देवी में 2.6, धौलाकुआं में (AWS) में 1.0 और कांगड़ा में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. प्रदेशभर में आज मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है. जबकि 24 और 25 सितंबर को मध्यवर्ती पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि ऊपरी पर्वतीय इलाकों और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा. वहीं, अब जल्द ही प्रदेश से मानसून की भी विदाई होने वाली है. जिससे लोगों को भारी बारिश के साथ-साथ लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से भी राहत मिलेगी.