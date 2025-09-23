ETV Bharat / state

हिमाचल में आज कैसा रहेगा मौसम? जानें कब होगी मानसून की विदाई?

हिमाचल में मानसून सीजन जल्द ही खत्म होने वाला है. इसके साथ ही भारी बारिश से राहत मिलेगी.

Himachal Weather Update
हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 9:46 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां अब कमजोर हो गई हैं. मानसून प्रदेश से अपनी विदाई की ओर है. वहीं, 22 सितंबर को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से लगभग मानसून वापस चला गया है. हिमाचल में भी पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई. इस दौरान सराहन में 5.5 मिलीमीटर, मुरारी देवी में 2.6, धौलाकुआं में (AWS) में 1.0 और कांगड़ा में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. प्रदेशभर में आज मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है. जबकि 24 और 25 सितंबर को मध्यवर्ती पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि ऊपरी पर्वतीय इलाकों और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा. वहीं, अब जल्द ही प्रदेश से मानसून की भी विदाई होने वाली है. जिससे लोगों को भारी बारिश के साथ-साथ लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से भी राहत मिलेगी.

इस दिन होगा मानसून विदा

सम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आमतौर पर मानसून 24 सितंबर को प्रदेश से चला जाता है. इस साल भी 25 सितंबर तक मानसून के प्रदेश से विदा होने की संभावना है. इस साल मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. जिससे प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है.

"इस साल मानसून हिमाचल प्रदेश में 20 जून से सक्रिय हुआ और 25 सितंबर तक विदा ले लेगा. प्रदेश में 20 जून को मानसून के प्रवेश होने के तीन दिन के बाद ही नुकसान शुरू हो गया जो मानसून के विदा होने तक जारी है. प्रदेश स्तर पर इस मानसून में कुल 1024 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य औसत 708 मिमी से लगभग 45% ज्यादा है." - संदीप शर्मा, वैज्ञानिक, मौसम विभाग शिमला

