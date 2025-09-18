ETV Bharat / state

हिमाचल में अब नहीं होगी आफत की बारिश, इन क्षेत्रों में कल से खिलेगी धूप

हिमाचल में मानसून के कहर के बीच लंबे समय बाद मौसम विभाग ने भारी बारिश से राहत मिलने के आसार जताए हैं.

Himachal Weather Update
हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
Published : September 18, 2025 at 7:31 AM IST

शिमला: हिमाचल में लगातार तीन महीनों से तबाही बरपा रही बारिश से जूझ रहे लोगों के लिए आखिरकार राहत की खबर आई गई है. आसमान से बरस रही आफत ने जहां सड़कों, पुलों और मकानों को निगल लिया. वहीं, सैकड़ों परिवारों का सहारा भी छीन लिया. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाओं ने प्रदेश में हाहाकार मचा दिया था. आंकड़ों के मुताबिक भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, वहीं हजारों परिवार बेघर हो गए हैं. पर्यटन सीजन के बीच आई इस आपदा ने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका दिया. पहाड़ों पर टूटी आफत के बीच अब मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान से मानसून गायब हो गया है. कल से बारिश में कमी आनी शुरू होगी. प्रदेश में अब सिर्फ एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. ऐसे में अब कई क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहने से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है.

इन क्षेत्रों में कल से मौसम साफ

हिमाचल में अब लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से जूझ रहे लोगों के लिए अब राहत मिलने वाली है. 20 जून से बिगड़े मौसम के बाद अब आसमान साफ होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने संभावना जताई हैं कि प्रदेश में बारिश का दौर थमने वाला है. प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 19 और 20 सितंबर को एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. इसी तरह से 21 से 23 सितंबर तक मैदानी क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं. वहीं, मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. ऐसे में इन क्षेत्रों में धूप खिलने से लोगों के चेहरे पर भी चमक बिखरेगी.

प्रदेश में 419 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री के साथ ही लगातार भारी बारिश हो रही है. जिससे प्रदेश में जान और माल का भारी नुकसान हुआ है. राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में भारी बारिश से सरकारी और निजी संपत्ति को 4595.36 करोड़ का नुकसान हुआ है. भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से अब तक 419 लोगों ने अपनी जान गवाई है. वहीं, 45 लोग अभी भी लापता है. मानसून में 477 लोग जख्मी हुए हैं. इस दौरान कुल 8310 घरों को क्षति हुई है. इसमें 1521 पक्के और कच्चे घर पूरी तरह से मिट्टी में समा गए हैं. वहीं, 6789 घरों को आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है. इस भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड और सड़कों पर मलबा आने से से PWD विभाग को सबसे अधिक 2803.68 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है. जल विभाग को भी मानसून ने 1413.87 करोड़ की चपत लगाई है. कृषि को भी अब तक 51.64 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं, बागवानी विभाग को भी भारी बारिश की वजह से 27.43 करोड़ की क्षति हुई है.

सितंबर में मौसम का सितम

प्रदेश में 1 सितंबर से 17 सितंबर तक मौसम ने बारिश के रूप में तबाही मचाई है. इस दौरान जिला बार बारिश के आंकड़ों को देखें तो बिलासपुर में 317.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा सामान्य से 247 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिले में 188.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 99 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिले में 300.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 242 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिले में 253.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 59 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिले में 56.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 48 फीसदी अधिक है. वहीं, कुल्लू जिले में 225.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 277 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल-स्पीति में 101.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये सामान्य से 184 फीसदी अधिक है. मंडी जिले में 329.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये आंकड़ा सामान्य से 212 फीसदी अधिक है. इसके अलावा शिमला जिले में 246.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 236 फीसदी अधिक है. इसी तरह से सिरमौर जिले में 292.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये आंकड़ा सामान्य से 126 फीसदी अधिक है. सोलन जिले में 329.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 231 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिले में 162.5 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये बारिश सामान्य से 53 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

