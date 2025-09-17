ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन से मिलेगी बारिश से राहत, जानें कब प्रदेश से विदा होगा मानसून?

हिमाचल प्रदेश में मानसून अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है. अब तक प्रदेशभर में 1010.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है.

Himachal Weather Update
हिमाचल मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 9:57 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 1:53 PM IST

शिमला: हिमाचल में आखिरकार लोगों को बारिश से अब राहत मिलने वाली है. पिछले करीब चार महीनों से लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों की रफ्तार कम कर दी थी. मानसून सीजन की 20 जून को एंट्री होने के बाद से भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर थे, प्रदेश में जगह-जगह पर होने वाले लैंडस्लाइड से सड़कें बंद रहीं तो खड्डों और नालों में बाढ़ आने से पेयजल योजनाएं भी प्रभावित रही. वहीं, बादल फटने और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त होता रहा. ऐसे में सबके मन में यही सवाल था कि आखिर प्रदेश में ये बारिश कब थमेगी और पहाड़ों को चैन की सांस कब मिलेगी. इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान से अब उम्मीद जगी है. प्रदेश में 19 सितंबर से बारिश में कमी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे पहाड़ी इलाकों में लगातार बरसात से मिली मुश्किलों से कुछ राहत मिलेगी. वहीं, इस बार मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहा, लेकिन अब उसका रुख धीरे-धीरे विदाई की ओर है. अगर हालात अनुकूल रहे तो 24 सितंबर तक हिमाचल से मानसून की विदाई होना संभव मानी जा रही है.

हिमाचल में मानसून विदाई की राह पर (ETV Bharat)

आज और कल बारिश

हिमाचल में 20 जून को मानसून की एंट्री के बाद से भारी बारिश से अब राहत मिलने की उम्मीद है. प्रदेश में लगातार सक्रिय रहा मानसून अब कमजोर पड़ रहा है. इससे आने वाले समय में मानसून के तेवर अब ढीले पड़ने वाले हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा का कहना है, "हिमाचल से मानसून के विदाई की लौंग टर्म नॉर्मल डेट 24 सितंबर के आसपास की है. 17 और 18 सितंबर को मध्य वर्गीय और मैदानी क्षेत्रों में बीच बीच में बारिश होती रहेगी. वैसे इन क्षेत्रों में अब भारी बारिश की कोई वार्निंग नहीं है. इस दौरान एक या दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म और बिजली चमक सकती है. उन्होंने कहा कि मुख्यता 19 सितंबर से बारिश में कमी आएगी. 22 सितंबर तक एक या दो स्थानों पर ही बारिश हो सकती है."

जान और माल का भारी नुकसान

प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री के साथ ही हो रही भारी बारिश ने इस बार अधिक तबाही मचाई है. राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में भारी बारिश से सरकारी और निजी संपत्ति को 4582.18 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेश में भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइड की घटनाओं की वजह से अब तक 417 लोगों ने अपनी जान गवाई है. वहीं, 45 लोग अभी भी लापता है. पीछे छूटे परिवार और प्रियजनों की आंखें मलबे के ढेर में उनके जीवित होने की उम्मीद लिए तलाश रही हैं. मानसून में 477 लोग जख्मी हुए हैं. प्रदेश में मानसून से कुल 8005 घरों को क्षति पहुंचाई है. इसमें 1502 पक्के और कच्चे घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं. वहीं, 6503 घरों को आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है. इस भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड और सड़कों पर मलबा आने से से PWD विभाग को सबसे अधिक 2803.68 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है. जल विभाग को भी मानसून ने 1405.31 करोड़ की चपत लगाई है. कृषि को भी अब तक 51.64 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं, बागवानी विभाग को भी भारी बारिश की वजह से 27.43 करोड़ की क्षति हुई है.

Himachal Weather Update
हिमाचल में मानसून सीजन में हुई बारिश सामान्य से ज्यादा (ETV Bharat GFX)

1010.9 मिलीमीटर बारिश

हिमाचल में इस बार मानसून की बारिश अपना कहर बरपा रही है. प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं. जिससे कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. प्रदेश में मानसून की विदाई अंतिम महीने में चल रही है. लगातार भारी बारिश का क्रम अभी थमा हैं. ऐसे में प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में 16 सितंबर तक 1010.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. जो सामान्य से 46 फीसदी अधिक है. इसी अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 692.1 मिलीमीटर बारिश का है.

किस जिले में कितनी बारिश

जिला बार बारिश के आंकड़े को देखें तो बिलासपुर में 1359.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा सामान्य से 74 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिले में 1335.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 40 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिले में 1487.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 60 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिले में 1858.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 20 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिले में 286.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 29 फीसदी अधिक है. वहीं, कुल्लू जिले में 1055.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 108 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल-स्पीति में 288.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये सामान्य से 16 फीसदी कम है. मंडी जिले में 1893.8 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 79 फीसदी अधिक है. इसके अलावा मानसून सीजन में अब तक शिमला जिले में 1227.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 109 फीसदी अधिक है. इसी तरह से सिरमौर जिले में 1588 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये आंकड़ा सामान्य से 40 फीसदी अधिक है. सोलन जिले में 1421.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 72 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिले में 1493.6 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये बारिश सामान्य से 64 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

