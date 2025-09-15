ETV Bharat / state

हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, इस दिन तक भारी बारिश से मिलेगी राहत

हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के अंत में भारी बारिश के कहर से राहत मिलने के आसार हैं.

Himachal Weather Update
हिमाचल में मौसम का हाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 9:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में आज से मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है. पिछले कुछ दिनों तक लगातार हुई मूसलधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त था, लेकिन अब मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक भारी बारिश से राहत मिलने का पूर्वानुमान जारी किया है. इस दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है, लेकिन अब अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के आसार नहीं है. ऐसे में लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है.

इन क्षेत्रों में ऐसा रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 15 सितंबर से 18 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. इसी तरह से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. 19 सितंबर को मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसी तरह मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. 20 सितंबर को प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा.

सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश

हिमाचल प्रदेश में सितंबर महीने में सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. राज्य में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक 166.6 मिलीमीटर बारिश हुई हैं, जो सामान्य से 129 फीसदी ज्यादा है. इस दौरान प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 72.7 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, बिलासपुर जिले में इस दौरान 257.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 232 फीसदी ज्यादा है. इसी तरह से चंबा जिले में 116.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 38 फीसदी ज्यादा है. हमीरपुर जिले में 251.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, यह सामान्य से 214 फीसदी ज्यादा है. कांगड़ा जिले में 191.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 36 फीसदी ज्यादा दर्ज की गई है. किन्नौर जिले में 54.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, यह बारिश सामान्य से 61 फीसदी ज्यादा है. कुल्लू जिले में भी 216.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश के आंकड़े से 306 फीसदी ज्यादा है. वहीं, लाहौल-स्पीति में 101.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, यह बारिश सामान्य से 134 फीसदी ज्यादा दर्ज की गई है. मंडी जिले में 295.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 209 फीसदी ज्यादा है. शिमला जिले में 212 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 213 फीसदी ज्यादा है. इसी तरह से सिरमौर जिले में 281.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 137 फीसदी ज्यादा है. सोलन जिले में भी 382.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, ये बारिश सामान्य से 230 फीसदी ज्यादा है. वहीं, ऊना जिले में 149.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 57 फीसदी ज्यादा है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मानसून की आफत! अब तक 4489.05 करोड़ का नुकसान, 404 लोगों की मौत, 41 लापता

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL MONSOON 2025HIMACHAL WEATHER FORECASTHIMACHAL WEATHER NEWSHIMACHAL RAINSHIMACHAL WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PUBG से अकेलेपन तक का सफर, हर PARENT को सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी, कहीं आपका बच्चा भी...

ATM और डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, Make My Trip के साथ हुआ करार

ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.