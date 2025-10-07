ETV Bharat / state

हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम?

हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. आज भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश/हिमपात को लेकर येलो अलर्ट जारी.

HIMACHAL WEATHER UPDATE
हिमाचल में मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 9:55 AM IST

शिमला: मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम के मिजाज बदला हुआ है. पिछले 2-3 दिन से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, इसी बीच मौसम विभाग ने आज (मंगलवार, 7 अक्टूबर को) पूरे प्रदेश में भारी बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है आइए विस्तार से जानते हैं.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

आज मंगलवार 7 अक्टूबर को प्रदेश के मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा कुछ स्थानों पर एक या दो बार भारी बारिश होने की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस क्षेत्र में कहीं-कहीं एक या दो बार भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/हिमपात होने की संभावना है. कहीं-कहीं एक या दो बार भारी से भारी बारिश/हिमपात होने की संभावना है.

किस जिले में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं. बुधवार 8 अक्टूबर को किसी-किसी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा सप्ताह के बारी दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. ऊना बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इसके अलावा लाहौल स्पीति में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश/हिमपात और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

अधिकतम तापमान में भारी गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान निचले पहाड़ी/मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है. हालांकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. इसके बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है. अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 6-10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है. इसके बाद अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 6-10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.

