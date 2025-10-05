हिमाचल में अगले 48 घंटे तक मौसम रहेगा खराब! इन जिलों में ओलावृष्टि और भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे तक मौसम बेहद खराब रहने वाला है. प्रदेश के इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी.
October 5, 2025
October 5, 2025
शिमला: हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई भले ही हो चुकी है. लेकिन, प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक बार फिर से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक बारिश और बर्फबारी से राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
हिमाचल प्रदेश में मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल-स्पीति की लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. इसके अलावा कोठी रोहतांग दर्रा, अटल टनल के आसपास के क्षेत्र में भी बर्फबारी शुरू हो गई है. वहीं, सोमवार 6 अक्टूबर को प्रदेश के मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा कुछ स्थानों पर एक या दो बार भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस क्षेत्र में एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर एक या दो बार भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
इसके अलावा मंगलवार, 7 अक्टूबर को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर एक या दो बार भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/हिमपात होने की संभावना है.
हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान
रविवार, 5 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार सोमवार, 6 अक्टूबर को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, भारी से बहुत अधिक बारिश, गरज के साथ छींटे और बिजली चमकने के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है. वही, मौसम विभाग ने मंगलवार, 7 अक्टूबर को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश, गरज और चमक के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
सोमवार को किन-किन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट?
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार, 6 अक्टूबर को प्रदेश के चंबा जिले में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, ओलावृष्टि, गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवा (40-50 किमी प्रति घंटे) को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिले में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ऊना जिले में भारी बारी के साथ गरज-चमक और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी है. इसके साथ ही बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन और किन्नौर जिले में भारी से बहुत अधिक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मंगलवार, 7 अक्टूबर को इन जिलों में येलो अलर्ट?
मौसम विभाग ने ऊना जिले के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवा (40-50 किमी प्रति घंटे) चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. बिलासपुर और हमीरपुर जिले में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.
