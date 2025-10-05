ETV Bharat / state

हिमाचल में अगले 48 घंटे तक मौसम रहेगा खराब! इन जिलों में ओलावृष्टि और भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट

हिमाचल में मौसम ( ETV Bharat )

Published : October 5, 2025 at 2:08 PM IST | Updated : October 5, 2025 at 2:24 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई भले ही हो चुकी है. लेकिन, प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक बार फिर से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक बारिश और बर्फबारी से राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. हिमाचल प्रदेश में मौसम मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल-स्पीति की लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. इसके अलावा कोठी रोहतांग दर्रा, अटल टनल के आसपास के क्षेत्र में भी बर्फबारी शुरू हो गई है. वहीं, सोमवार 6 अक्टूबर को प्रदेश के मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा कुछ स्थानों पर एक या दो बार भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस क्षेत्र में एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर एक या दो बार भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा मंगलवार, 7 अक्टूबर को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर एक या दो बार भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/हिमपात होने की संभावना है.

