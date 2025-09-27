तबाही मचाने के बाद हिमाचल से विदा हुआ मानसून, जानिए एक सप्ताह तक किस जिले में कैसा रहेगा मौसम?
तबाही मचाने के बाद मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो गया है. जानिए प्रदेश के किस जिले में कैसा रहेगा मौसम?
शिमला: भारी तबाही मचाने के बाद मानसून शुक्रवार, 26 सितंबर को हिमाचल प्रदेश से विदा हो गया. इस साल मानसून गहरे जख्म दे गया है. पिछले कुछ महीने से भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ से त्रस्त प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. मौसम विभाग के अनुसार, 2 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है. इस दौरान किसी भी जिले में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
हिमाचल प्रदेश में मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून शुक्रवार, 27 सितंबर को गुजरात के कुछ हिस्सों, पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) से वापस चला गया है. हिमाचल में 2 अक्टूबर 2025 तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है.
हिमाचल प्रदेश में तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. इसके अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है. शनिवार (27 सितंबर) को सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल स्पीति के ताबो में 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शुक्रवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान पांवटा साहिब और ऊना में 36.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
मानसून सीजन में हिमाचल में बारिश
हिमाचल प्रदेश में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री से लेकर अब तक करीब 4881.21 करोड़ का नुकसान हो चुका है. मौसम साफ होने के बाद नुकसान के आंकड़ों में और वृद्धि होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई. ऐसे में प्रदेश में 21 जून से 26 सितंबर तक मानसून सीजन में 1022.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 40 फीसदी अधिक है. वहीं, प्रदेश में इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 729.5 मिलीमीटर बारिश का है. मानसून सीजन शिमला जिले में 98 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि मंडी जिले में 18.19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 75 फीसदी अधिक है. वहीं, लाहौल-स्पीति में 290.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 23 फीसदी कम है.
