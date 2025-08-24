ETV Bharat / state

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश को लेकर हिमाचल के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया.

हिमाचल के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी.
Published : August 24, 2025 at 2:22 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 2:27 PM IST

शिमला: बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बारिश का तांडव जारी है. अभी भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. आखिर अगले 48 घंटे तक किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है, आपके शहर में आने वाले कुछ दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है आइए विस्तार से जानते हैं.

26 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने से प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 27 से 29 अगस्त तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

भारी बारिश के लोकर येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश को लेकर 25-26 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. सोमवार, 25 अगस्त को शिमला और सिरमौर जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, मंगलवार अगस्त को ऊना और मंडी जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. इसके बाद 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. इसके अलावा अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

Chandigarh-Manali National Highway restored
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए बहाल (ETV Bharat)

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए बहाल

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे आज (रविवार, 24 अगस्त) सुबह 10 बजे यातायात के लिए बहाल कर दिया गया. शनिवार रात पंडोह से औट के बीच कई स्थानों पर हुए लैंडस्लाइड के कारण गिरे मलबे को हटाने का काम एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी ने सुबह से ही शुरू कर दिया था. मौसम अनुकूल रहने के चलते 10 बजे तक बाधित मार्ग से मलबा हटाकर यातायात के लिए बहाल कर दिया गया. फिलहाल, कुल्लू से मंडी और मंडी से कुल्लू जा रहे वाहनों को अब पुलिस की निगरानी में पास कराया जा रहा है.

घंटों इंतजार के बाद रेंगते हुए गुजर रहे वाहन

पंडोह से औट के बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण हाईवे धंसा है और यहां एक तरफ से ही यातायात जारी है.ऐसे में इस मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है. जिसके चलते वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है. वहीं, दूसरी ओर मंडी से कुल्लू वाया कटौला होकर जाने वाला वैकल्पिक मार्ग कन्नौज के पास अभी भी बंद पड़ा है.

