हिमाचल में इतने महीने बाद लगातार बारिश से लोगों को मिली राहत, जानिए कब होगी मानसून की विदाई?

प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश से जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था. वहीं, भूस्खलन और मलबा आने से लोगों सड़क अवरुद्ध होने जैसी समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं. पिछले दिनों हुई भारी बारिश से नदी नालों में आई बाढ़ और लैंड स्लाइड से पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं. ऐसे में मौसम साफ होने से सड़कों और पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्यों में भी तेजी आएगी. बता दें कि, प्रदेश में अभी 396 सड़कें बंद हैं, जिसमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल है. इसी तरह से 174 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं, वहीं 73 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं.

शिमला: हिमाचल में 20 जून को मानसून की एंट्री के बाद से लगातार हो रही बारिश से आखिरकार लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले तीन दिनों तक प्रदेशभर में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. ऐसे अब आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में भी तेजी आएगी. हिमाचल से अगले 2 से 3 दिनों में कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की वापसी वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही है.

प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में लोगों को अब मौसम बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में आज एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं 21 से 23 सितंबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा. इस दौरान धूप खिलने से लोगों को राहत मिलेगी. इसी तरह से 24 से 26 सितम्बर तक प्रदेश में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. राहत की बात ये है कि इस दौरान भारी बारिश का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है. वहीं, पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई. इस दौरान कोठी में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसी तरह से कांगड़ा में 21.5, गमरूर में 13.2, धर्मशाला में 11.8, पांवटा साहिब 8.4, नगरोटा सूरियां 8, नंगल डैम 8, बरठीं 6.6, पालमपुर 5.4, गोहर 2.6, कसौली 2.6 व बिलासपुर में 2.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

अब तक 427 लोगों की मौत

प्रदेश में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद से अब तक 427 लोगों की मौत हुई है. वहीं, बाढ़ आने और भूस्खलन की वजह से 46 लोग लापता और 481 लोगों जख्मी हुए हैं. प्रदेश में भारी बारिश के कारण 8867 घरों को नुकसान पहुंचा है. इसमें 1672 पक्के और कच्चे घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं. वहीं, 7195 घरों को आंशिक तौर पर क्षति हुई है. इसके अलावा 7084 गौशालाएं भी तबाह हो गई हैं.

4754.51 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान

प्रदेश में भारी बरसात की वजह से 4754.51 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है. इसमें PWD विभाग को सबसे अधिक 2903.83 करोड़ की चपत लगी है. इसी तरह से जल शक्ति विभाग को 1477.71 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं, पावर को भी 139.46 करोड़ का क्षति हुई है. इसके अतिरिक्त अभी तक कृषि को 51.64 करोड़ और बागवानी को 27.43 करोड़ का नुकसान हुआ है.

