ETV Bharat / state

हिमाचल के 9 जिलों में स्कूल-कॉलेज आज बंद, 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी - HIMACHAL WEATHER ALERT

हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

Himachal Weather Alert
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 7:42 AM IST

Updated : September 1, 2025 at 8:39 AM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 3 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, 2 सितंबर तक रेड अलर्ट है. जबकि 3 सितंबर को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा आज भारी बारिश के अलर्ट के चलते 9 जिलों में स्कूल बंद हैं.

इन जिलों में रेड अलर्ट जारी

हिमाचल के 6 जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि चंबा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में ऑरेंज अलर्ट है. वहीं, सोलन में बारिश का येलो अलर्ट जारी है. वहीं, 2 सितंबर को मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट किया है. जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति में भारी बारिश का ऑरेंज है. वहीं, सोलन में येलो अलर्ट जारी है.

SCHOOL COLLEGE CLOSED IN HIMACHAL
सभी शिक्षण संस्थान बंद (Notification)

9 जिलों में स्कूल बंद

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट के बीच 9 जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. ये आदेश जिला प्रशासन द्वारा छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं. आज सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कुल्लू जिले में स्कूल-कॉलेज समेत सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ये फैसला भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

SCHOOL COLLEGE CLOSED IN HIMACHAL
सरकारी व निजी सभी शिक्षण संस्थान बंद (Notification)

कुल्लू में 2 दिन तक शिक्षण संस्थान बंद

डीसी कुल्लू एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष तोरुल एस रवीश ने बताया, "भारी बारिश को देखते हुए और मौसम विभाग की चेतावनी के मध्यनजर जिले के विभिन्न उपमंडलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग, शिमला ने कुल्लू में 1 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है."

SCHOOL COLLEGE CLOSED IN HIMACHAL
स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश (Notification)

ये संस्थान नहीं होंगे बंद

वहीं, मंडी में आईआईटी व स्वास्थ्य संस्थानों को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे. मौसम विभाग ने मंडी में 1 और दो सितंबर को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, बिलासपुर जिले में रेजिडेंट कॉलेज और स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. बिलासपुर के लिए मौसम विभाग ने 1 सितंबर को रेड अलर्ट और 2 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

ये भी पढ़ें: चंबा में भारी बारिश से इतने पेयजल योजनाएं प्रभावित, अकेले जल शक्ति विभाग को 100 करोड़ का नुकसान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 3 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, 2 सितंबर तक रेड अलर्ट है. जबकि 3 सितंबर को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा आज भारी बारिश के अलर्ट के चलते 9 जिलों में स्कूल बंद हैं.

इन जिलों में रेड अलर्ट जारी

हिमाचल के 6 जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि चंबा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में ऑरेंज अलर्ट है. वहीं, सोलन में बारिश का येलो अलर्ट जारी है. वहीं, 2 सितंबर को मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट किया है. जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति में भारी बारिश का ऑरेंज है. वहीं, सोलन में येलो अलर्ट जारी है.

SCHOOL COLLEGE CLOSED IN HIMACHAL
सभी शिक्षण संस्थान बंद (Notification)

9 जिलों में स्कूल बंद

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट के बीच 9 जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. ये आदेश जिला प्रशासन द्वारा छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं. आज सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कुल्लू जिले में स्कूल-कॉलेज समेत सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ये फैसला भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

SCHOOL COLLEGE CLOSED IN HIMACHAL
सरकारी व निजी सभी शिक्षण संस्थान बंद (Notification)

कुल्लू में 2 दिन तक शिक्षण संस्थान बंद

डीसी कुल्लू एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष तोरुल एस रवीश ने बताया, "भारी बारिश को देखते हुए और मौसम विभाग की चेतावनी के मध्यनजर जिले के विभिन्न उपमंडलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग, शिमला ने कुल्लू में 1 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है."

SCHOOL COLLEGE CLOSED IN HIMACHAL
स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश (Notification)

ये संस्थान नहीं होंगे बंद

वहीं, मंडी में आईआईटी व स्वास्थ्य संस्थानों को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे. मौसम विभाग ने मंडी में 1 और दो सितंबर को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, बिलासपुर जिले में रेजिडेंट कॉलेज और स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. बिलासपुर के लिए मौसम विभाग ने 1 सितंबर को रेड अलर्ट और 2 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

ये भी पढ़ें: चंबा में भारी बारिश से इतने पेयजल योजनाएं प्रभावित, अकेले जल शक्ति विभाग को 100 करोड़ का नुकसान
Last Updated : September 1, 2025 at 8:39 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL RAIN ALERTHIMACHAL WEATHER FORECASTSCHOOL COLLEGE CLOSED IN HIMACHALHIMACHAL MONSOON 2025HIMACHAL WEATHER ALERT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव मनाने के बाद आखिर क्यों करते हैं गणपति बप्पा का विसर्जन, महाभारत से जुड़ी है अद्भुत मान्यता

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.