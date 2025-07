ETV Bharat / state

हिमाचल में 13 साल बाद जून में सामान्य से ज्यादा बरसे बादल, प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट - HIMACHAL MONSOON 2025

हिमाचल मानसून 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 1, 2025 at 7:35 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 9:03 AM IST 6 Min Read

शिमला: हिमाचल में जून के महीने में आसमान आफत बनकर बरसा है. प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत पाने, बागवानी और कृषि के लिए बेसब्री से मानसून में बारिश की बौछारों का इंतजार रहता है. लोगों की ये आस 20 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ पूरी हुई. इस बार पिछले साल के मुकाबले में मानसून ने प्रदेश में सात दिन पहले प्रवेश किया. जून में सामान्य से अधिक बारिश हालांकि मौसम विभाग ने भी इस बार पहले ही मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन मानसून ने जून महीने में एंट्री होने के साथ तबाही मचानी शुरू कर दी. प्रदेश में कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही मची है. प्रदेश में भारी बारिश से पिछले 10 दिनों में 44 लोग अकाल ही मौत का ग्रास बन गए हैं. वहीं, संपत्ति को अब तक 75.69 करोड़ का नुकसान हो चुका है. वहीं, जून महीने में इस बार सामान्य से 34 फीसदी अधिक बारिश हुई है. जो पिछले 12 सालों में सामान्य से सबसे अधिक बारिश होने का आंकड़ा है. इससे पहले जून 2013 में सामान्य से 143 फीसदी अधिक बारिश हुई थी. शिमला में बारिश का मौसम (ETV Bharat) जून महीने में 135 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में जून महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 101.1 मिलीमीटर बारिश का है, लेकिन इस महीने 1 से 30 जून तक प्रदेशभर में 135 मिलीमीटर बारिश हुई है. जो सामान्य से 34 फीसदी अधिक है.

बिलासपुर जिले में 164.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, यह सामान्य से 61 फीसदी अधिक है.

चंबा में 115.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 5 फीसदी कम रही.

हमीरपुर में 212.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यह सामान्य से 86 फीसदी अधिक है.

कांगड़ा में 265.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, बारिश का यह आंकड़ा सामान्य से 47 फीसदी अधिक है.

किन्नौर में 31.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 25 फीसदी कम दर्ज की गई है.

कुल्लू में 121.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, यह बारिश सामान्य से 40 फीसदी अधिक दर्ज हुई है.

लाहौल-स्पीति में 22.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, यह सामान्य से 53 फीसदी कम है.

मंडी जिले में 306.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 79 फीसदी अधिक है.

शिमला में 181 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 64 फीसदी अधिक रिकॉर्ड की गई है.

सिरमौर में 287.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यह बारिश सामान्य से 73 फीसदी अधिक हुई है.

सोलन में 224.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 64 फीसदी अधिक रहा.

ऊना जिले में 158.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जोकि सामान्य से 52 फीसदी अधिक है. जून 2013 में हुई थी सबसे अधिक बारिश हिमाचल में जून 2013 में सबसे अधिक 241 मिलीमीटर बारिश हुई थी. इसके बाद 13 सालों बाद इस बार जून महीने में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. इस अवधि के दौरान हुई बारिश के आंकड़े पर गौर करें तो जून 2014 में 52.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी. इसी तरह से जून 2015 में 87.9 मिलीमीटर, जून 2016 में 101.1, जून 2017 में 122.8, जून 2018 में 120.0, जून 2019 में 55.1, जून 2020 में 68.1, जून 2021 में 83.8, जून 2022 में 67.1, जून 2023 में 121.7, जून 2024 में 46.5 व जून 2025 प्रदेशभर में 135 मिलीमीटर बारिश हुई है. प्रदेश में जून महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 101.1 मिलीमीटर बारिश का है. सामान्य से अधिक या कम बारिश हिमाचल में 13 साल में जून महीने में हुई बारिश के आंकड़े पर गौर करें तो प्रदेश में अब तक 6 बार सामान्य से अधिक बादल बरसे हैं. वहीं, जून 2013 से जून 2025 के बीच 7 वर्ष सामान्य से कम बारिश हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक जून 2013 में सामान्य से 143 फीसदी अधिक बारिश हुई थी. इसी तरह से जून 2014 में सामान्य से सामान्य से 43 फीसदी कम, जून 2015 में सामान्य से 13 फीसदी कम, जून 2016 में सामान्य से 1 फीसदी अधिक, जून 2017 में सामान्य से 22 फीसदी अधिक, जून 2018 में सामान्य से 19 फीसदी अधिक, जून 2019 में सामान्य से 45 फीसदी कम, जून 2020 में सामान्य से 32 फीसदी कम, जून 2021 में सामान्य से 17 फीसदी कम, जून 2022 में सामान्य से 34 फीसदी कम, जून 2023 में सामान्य से 20 फीसदी अधिक, जून 2024 में सामान्य से 54 फीसदी कम व जून 2025 में सामान्य से 34 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. हिमाचल में कब तक होगी बारिश मौसम विभाग ने प्रदेश में 6 जुलाई तक अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है. 1 जुलाई को मैदानी व माध्यम ऊंचाई के क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर बारिश का क्रम जारी रहेगा. इस दौरान एक या दो स्थानों पर बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है. अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं.

2 जुलाई को मैदानी या मध्यम ऊंचाई के क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान कुछेक स्थान पर भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी.

3 जुलाई को भी प्रदेश के मैदानी वह मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी. इस दौरान कुछेक क्षेत्रों में भारी बारिश भी अलर्ट जारी किया गया है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर बारिश का क्रम जारी रहेगा.

4 जुलाई को प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी. इस दौरान एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं.

5 और 6 जुलाई को मैदानी और मध्यम ऊंचाई के क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं. इस दौरान कुछेक स्थान पर भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है. ये भी पढ़ें: हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड से 390 सड़कें बाधित, रोड पर खोलने के लिए लगाई गई मशीनरी: विक्रमादित्य सिंह

Last Updated : July 1, 2025 at 9:03 AM IST