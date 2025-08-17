शिमला: 18 अगस्त सोमवार से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है. मानसून सत्र को लेकर जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान डीसी ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर दृष्टि से पैनी नजर रखने के निर्देश दिए. ताकि इस दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो.

जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा, "हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सेक्टर अधिकारी आपस में समन्वय के साथ कार्य करें. ताकि मानसून सत्र का सफल संचालन सुनिश्चित हो सके".

5 सेक्टर में बांटा विधानसभा क्षेत्र

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि मानसून सत्र के लिए जिला प्रशासन ने विधानसभा और इसके आसपास के क्षेत्र को 5 सेक्टर में बांटा है और प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है. इन सेक्टरों में विधानसभा कॉम्प्लेक्स के साथ विधानसभा चौक, सिसील होटल के समीप आंबेडकर चौक चौड़ा मैदान, विधानसभा बाइफेरकेशन कार्ट रोड केनेडी चौक से चौड़ा मैदान, कार्ट रोड और सीटीओ शामिल है.

व्यापक सुरक्षा योजना तैयार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शिमला संजीव कुमार गांधी ने कहा, "हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के लिए व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की जा चुकी है और संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत ब्रीफिंग भी की जा चुकी है. ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस दौरान कानून एवं व्यवस्था का उल्लंघन न हो".

उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस विभाग द्वारा हर पहलू पर पैनी नजर रखी जाएगी. वहीं, सीआईडी के साथ भी आपसी समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद सुनिश्चित की जाएगी.

एसपी संजीव गांधी ने कहा, 900 के करीब जवान विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा में मौजूद रहेंगे और सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा में कोई भी चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विधानसभा की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है. पुलिस विभाग ड्रोन कैमरे से भी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा.

इसके अतिरिक्त विधानसभा परिसर में एक एंबुलेंस आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी. साथ ही 2 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी ड्यूटी पर तैनात रहेगा. कोई भी अधिकारी, आगंतुक और मीडिया कर्मी सदन के अंदर फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

सत्र की कार्यवाही देखने आए आगंतुकों को दर्शक दीर्घा में स्थान की उपलब्धता अनुसार पास जारी किए जाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को सत्र आरंभ होने से पूर्व सभी मरम्मत कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश भी दिए.

पास पर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी

प्रेस संवाददाताओं को प्रवेश यथावत गेट नंबर 3, 4, 5 व 6 से ही रखा जाएगा. यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी व अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं करेगा अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी शासकीय पास पर सभी को अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो भी लगानी होगी अन्यथा बिना फोटो के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. यह सभी पास धारकों के लिए अनिवार्य होगा.

विधानसभा के अंदर मोबाइल ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध

बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टीकर वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे. ताकि धारकों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े. साथ ही मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेजर आदि विधानसभा के अंदर ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा.

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू ने बाढ़ के हालातों को लेकर की समीक्षा, प्रभावित जिलों के डीसी से मांगी नुकसान की रिपोर्ट