शिमला: "राखी सिर्फ एक धागा नहीं, एक वादा है. एक भरोसा जो कलाई से दिल तक पहुंचता है. रक्षाबंधन यानि राखी जिसे भाई और बहन के प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है. भारत के सबसे पावन और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जो भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के संबंध को दर्शाता है. यह पर्व न केवल एक रस्म है, बल्कि भावनाओं का ऐसा धागा है जो एक-दूसरे के जीवन की रक्षा और साथ निभाने का वादा करता है. बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं, लेकिन असली उपहार होता है वह विश्वास, कि "मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं."

लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में रक्षाबंधन का एक रूप ऐसा भी है जो इस त्योहार को हंसी-मजाक और प्रतिस्पर्धा से भर देता है. यह परंपरा ना केवल अनूठी है, बल्कि समाज में रक्षा, स्त्री शक्ति और हास्यपूर्ण रिश्तों की अद्भुत मिसाल भी पेश करती है.

मजेदार और अनोखी परंपरा

कुल्लू जिले के इलाकों में रक्षाबंधन के दिन से लेकर दशहरे तक एक मजेदार और अनोखी परंपरा निभाई जाती है. इस परंपरा में साली और भाभी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि वे अपने जीजा या देवर की कलाई पर बंधी राखी को किसी भी तरह से दशहरे से पहले तोड़ दें.

इसमें एक मनोरंजक प्रतिस्पर्धा होती है, यदि साली (या भाभी) राखी को पहले तोड़ देती है, तो जीत उसकी मानी जाती है, लेकिन अगर जीजा अपनी कलाई की राखी को दशहरे तक बचाने में सफल हो जाता है, तो वह विजेता बनता है. इसके बाद पूरे परिवार में हंसी-मजाक, चिढ़ाना और कभी-कभी मिठाइयों व इनामों का सिलसिला चलता है.

ये परंपरा रिश्तों को करती है और गहरा

वरिष्ठ पत्रकार विनोद भावुक मानते हैं, "यह परंपरा न केवल भाई-बहन या जीजा-साली के संबंधों को नई गहराई देती है, बल्कि हिमाचली संस्कृति में हास्य, खेल और पारिवारिक सामंजस्य की एक मिसाल है. उनका कहना है कि "हिमाचल की परंपराएं केवल देवता-पूजा या रीति-रिवाजों तक सीमित नहीं हैं. जीजा-साली की यह राखी प्रतियोगिता जीवन के हल्के-फुल्के पहलुओं को सामने लाती है. जब भाई अपनी कलाई को बचाने के लिए हर वक्त सतर्क रहता है और साली-भाभी मजाक में उसे चिढ़ाती हैं. यह एक ऐसी सामाजिक ऊष्मा है, जिसे आधुनिकता भी मिटा नहीं सकती"

इतिहासकार व लेखक एस.आर. हरनौत का सांस्कृतिक विश्लेषण

हिमाचल की परंपराओं के गहरे जानकार एस.आर. हरनौत इस अनोखी राखी परंपरा को एक तरह की सामाजिक परीक्षा और स्त्री सशक्तिकरण की झलक मानते हैं. वे कहते हैं कि "साली या भाभी जब राखी तोड़ने का प्रयास करती हैं, तो वह केवल एक खेल नहीं है. यह समाज के भीतर मौजूद उस परंपरा की अभिव्यक्ति है, जिसमें स्त्रियां भी संबंधों की परख करती हैं, उनकी परीक्षा लेती हैं. यह मजाकिया प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक संदेश भी छिपा है. रक्षा केवल पुरुष की जिम्मेदारी नहीं, स्त्रियां भी सजग, सतर्क और संबंधों की गहराई में उतरने वाली होती हैं".

सामाजिक प्रभाव और मनोरंजन

दशहरे तक राखी को लेकर जो वातावरण बनता है, वह त्योहार को एक स्थायी प्रसंग बना देता है. पूरे गांव में चर्चा रहती है. किसकी राखी टूटी, किसने कब बचाई, कौन जीता और कौन हारा? बच्चे, महिलाएं और बुज़ुर्ग सभी इस खेल का हिस्सा बनते हैं. यह केवल परिवारों के भीतर का नहीं, बल्कि समुदाय स्तर का त्योहार बन जाता है.

परंपरा का आधुनिक संवाद

आज के दौर में जब सोशल मीडिया और शहरीकरण के चलते परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं. ऐसे में यह परंपरा अपने मूल रूप में जीवित है. यहां राखी केवल कलाई पर बंधने वाली डोर नहीं है, बल्कि रिश्तों की परीक्षा, भरोसे और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है.

वरिष्ठ पत्रकारों और इतिहासकारों की इस समझ के साथ जब हम इस अनूठी परंपरा को देखते हैं, तो वह केवल एक मजाक या खेल नहीं, बल्कि हिमाचल की उस लोक चेतना का हिस्सा बन जाती है, जो जीवन को हल्केपन के साथ, मगर गहराई में जीने का संदेश देती है.

रक्षाबंधन का पर्व हिमाचल में केवल भाई-बहन का नहीं, पूरे समुदाय का उत्सव है. जीजा-साली और देवर-भाभी की यह राखी प्रतियोगिता हमें सिखाती है कि परंपराएं केवल गंभीरता नहीं होतीं, वे हंसी में भी हमें जोड़ती हैं, सिखाती हैं और हमें अपने मूल से जोड़े रखती हैं.

