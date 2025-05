ETV Bharat / state

हिमाचल में गाड़ियों के फेंसी नंबर बिक्री से विभाग ने कमाए इतने करोड़, लोगों में बड़ा क्रेज - VEHICLES VIP NUMBER HIMACHAL

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV Bharat )

Published : May 18, 2025

शिमला: हिमाचल के लोगों मे वीआईपी नम्बर लेने का क्रेज बड़ा है. वीआईपी नम्बर लेने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं. पिछले दो सालों में हिमाचल परिवहन विभाग ने वीआईपी नंबर की ओपन बोली लगाकर 37 करोड़ रुपए की कमाई की है. इससे पहले सिफारिश पर ही ये नंबर दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से ओपन बोली के जरिए ही वीआईपी नंबर दिए जा रहे हैं. खास कर 00001 ओर 999 नम्बर के लिए 25 लाख तक बोली लगी है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि 'परिवहन विभाग की आय में लगातार वृद्धि हो रही है. पिछले मुकाबले इस साल 17 फीसदी कमाई का इजाफा हुआ है. पहले जहां सिफारिश के जरिए वीआईपी नंबर दिए जाते थे. वहीं, सरकार ने ओपन बोली के जरिए नंबर को अलॉट किया है, जिससे 37 करोड़ के करीब राशि एकत्रित की गई है. विभाग ने पिछले साल 912 करोड़ की आय अर्जित की है. ये पिछले साल के मुकाबले 132 करोड़ अधिक है. इस वर्ष ये 1000 करोड़ के रेवेन्यू को पार कर जाएगा. बीते एक साल में 1.5 लाख वाहन पंजीकृत हुए हैं और प्रदेश में अब तक कुल 23 लाख वाहन पंजीकृत हो चुके हैं. इसके अलावा राज्य में एक लाख नए लाइसेंस बने हैं और इसकी संख्या करीब 16 लाख हो चुकी है.' परिवहन विभाग ने VIP नंबर की नीलामी से कमाए 37 करोड़ (ETV Bharat)

27 हजार बसों और टैक्सियों को नए रूट जारी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दो सालों में केंद्र से विभाग को कई अवॉर्ड मिले हैं, जिसमें पिछले साल 25 करोड़ और इस साल 28.71 करोड़ की अवॉर्ड राशि भी शामिल है. हिमाचल में प्राइवेट बसों को अभी 1 हजार नए रूटों पर मंजूरी दी जाएगी. वर्तमान में 234 बसें और 350 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर इन रूटों पर चलना भी शुरू हो गई है. हिमाचल में इस समय 3000 प्राइवेट बसें रूटों पर दौड़ रही हैं. बीते दो सालों में विभाग ने 27000 बसों और टैक्सियों को नए परमिट जारी किए गए हैं. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 'केंद्र की नीति के कारण बाहर से आने वाली बसों को रोकना मुश्किल हो गया है. इस कारण बाहर से आने वाली बसों पर स्पेशल रोड टैक्स लगाया गया है, जिससे अब तक 17 करोड़ की आय हुई है, जिन वाहनों ने टैक्स नहीं दिया है, वो अब एक्साइज से NOC लेकर टैक्स भुगतान कर पाएंगे. इसके अलावा प्रदेश में दो स्थानों पर स्क्रैप सिस्टम स्थापित किया गया है, जिनमें सोलन और नदौन शामिल हैं. प्रदेश में 7 ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित होंगे. इसके साथ ही HPTDC के 65 होटलों में भी परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहा है. इस साल 88 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है.' ये भी पढ़ें: हिमाचल बोर्ड से मान्यता नवीनीकरण न करवाने पर स्कूलों पर लगेगा जुर्माना, प्राथमिक शिक्षा विभाग ने गठित की टीम

