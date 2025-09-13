ETV Bharat / state

हिमाचल पर्यटन कारोबार पर आपदा की मार, सड़कें नहीं सुधरी तो विरान हो जाएंगे टूरिस्ट प्लेस! व्यापारियों की बढ़ी टेंशन

बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने के लिए सैलानी टैक्सी के साथ-साथ वोल्वो बसों में भी सफर करना पसंद करते हैं. वर्तमान में मंडी से मनाली सड़क की खराब हालत के चलते 25 अगस्त के बाद वोल्वो बस कुल्लू मनाली नहीं पहुंच पाई है. ऐसे में जब तक सड़क पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, तब तक वोल्वो बसों का संचालन भी नहीं हो पाएगा. वोल्वो बसें मनाली ना आने के चलते सैलानियों की संख्या में भी काफी कमी आएगी. क्योंकि वोल्वो के माध्यम से दिल्ली से मनाली आने के लिए सैलानियों को बहुत कम किराया देना पड़ता है. खराब सड़कों के चलते वोल्वो बस से सैलानी मनाली नहीं पहुंच पाएंगे और इसका सीधा नुकसान कुल्लू-मनाली के पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा.

मनाली विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया, "मंडी से मनाली सड़क के खराब होने के चलते कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबार को खासा नुकसान पहुंचा है. ऐसे में पर्यटन कारोबारी ने उनके साथ भी मुलाकात की है. अब वह जल्द मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के साथ मुलाकात करेंगे और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को राहत देने की मांग करेंगे. ताकि बरसात में पर्यटन कारोबारी का जो नुकसान हुआ है, सरकार से मिली राहत से उसकी भरपाई की जा सके".

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से लेकर जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली तक सड़क इस साल बरसात की भेंट चढ़ गई. मंडी से मनाली नेशनल हाईवे जगह-जगह पूरी तरह से टूट गया है और वर्तमान में अभी भी कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सुचारू नहीं हो पाई है. हालांकि, यहां पर दिन-रात एनएचएआई के अधिकारियों के द्वारा सड़क की मरम्मत तो की जा रही है. लेकिन बाढ़ के चलते हालात इतने खराब हुए हैं कि दिन-रात काम करने के बाद भी सड़कों की हालत में कोई खास सुधार नहीं आ पाया है. एनएचएआई के द्वारा इन जगहों पर मलबा डालकर फिलहाल वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क को तैयार किया जा रहा है. लेकिन सड़क को पूरी तरह से बनने में 1 साल से भी अधिक का समय लग सकता है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और बागवानी लोगों की आर्थिकी का आधार माने जाते हैं और हर साल इन दोनों कारोबार से लोग अपने आप को आर्थिक रूप से भी मजबूत करते हैं, लेकिन साल 2020 के बाद से लगातार प्राकृतिक आपदाओं के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस साल भी भारी बरसात के चलते बागवानी के साथ-साथ पर्यटन कारोबार खासा प्रभावित हुआ है. ऐसे में बाढ़ और बारिश के चलते जगह-जगह भूस्खलन हुआ और सड़कों की हालत काफी खराब हो गई है. ऐसे में मौसम साफ होने के बाद सड़कों की बहाली का काम तो किया जा रहा है. लेकिन इसका बुरा असर आने वाले विंटर सीजन पर भी पड़ेगा. हिमाचल के पर्यटन कारोबारी की भी अब सरकार से बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द सड़कों की हालत में सुधार किया जाए. ताकि सैलानी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर सके.

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024 के पर्यटन कारोबार में 13.24 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. साल 2024 में प्रदेश की राजधानी शिमला देशी-विदेशी सैलानियों की पहली पसंद रहा है. वर्ष 2023 के मुकाबले प्रदेश में इस बार साल 2024 में 21 लाख से अधिक देशी-विदेशी सैलानी पहुंचे थे. साल 2023 में प्रदेश में कुल 1,81,24,694 पर्यटक पहुंचे हैं, जिनमें से 1,80,41,929 देशी और 82,765 विदेशी पर्यटक शामिल रहे. इसके अलावा पहली बार साल 2025 में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ दर्ज किया है. इससे पहले यह आंकड़ा 78 करोड़ का होता था. लेकिन इस साल यह आंकड़ा 107 करोड़ को पार कर गया हैं, लेकिन इस साल खराब मौसम के चलते एचपीटीडीसी के होटल को भी नुकसान उठाना पड़ा है. हालांकि एचपीटीडीसी के होटल में सैलानियों के लिए 20 से लेकर 40% तक डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन खराब सड़कों के कारण सैलानी हिमाचल नहीं आ पा रहे हैं. जिसके चलते एचपीटीडीसी के होटल भी इन दिनों सूने पड़े हुए हैं.

हिमाचल में 2017 से 2024 तक आने वाले पर्यटकों की संख्या

2017 से 2024 तक पर्यटकों का आगमन (ETV Bharat GFX)

मनाली के होटल कारोबारी जसवंत ठाकुर ने कहा, "जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थल बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं. क्योंकि सड़कों की हालत काफी खराब है. जुलाई और अगस्त माह में बरसात होने के चलते यहां पहले ही मंदा पड़ा रहता था. जबकि सितंबर माह में सैलानियों की आवाजाही शुरू हो जाती थी और सैलानी टैक्सी के माध्यम से लेह लद्दाख की ओर रवाना होते थे. लेकिन खराब सड़कों के चलते बाहरी राज्यों से सैलानियों का आना पूरी तरह से बंद हो गया है. जिला कुल्लू में पर्यटन कारोबार हर साल 500 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा पार करता है, लेकिन जिस तरह से सड़कों की हालत खराब हुई है. उसे लगता है कि इस बार यह आंकड़ा 300 करोड़ भी पार नहीं कर पाएगा".

2024 में किस जिले में कितने आए देशी-विदेशी पर्यटक

2024 में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा (ETV Bharat GFX)

5 सालों में पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान

गौरतलब है कि साल 2020 में जब देश-दुनिया में कोविड महामारी आई तो इससे लोगों का आना-जाना बंद हो गया और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को खासा नुकसान उठाना पड़ा. साल 2020 में सैलानियों की संख्या नाम मात्र रही. उसके बाद साल 2021 में भी कोविड की लहर जारी रही और साल 2021 में भी पर्यटन कारोबार को तेजी नहीं मिल पाई. साल 2022 के शुरुआती दौर में पर्यटन कारोबार अच्छा रहा, लेकिन बरसात में फिर से प्राकृतिक आपदा ने खूब तबाही बचाई और उस साल भी सैलानियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा. साल 2024 में पर्यटन कारोबार ठीक रहा, लेकिन साल 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और उसके बाद बरसात ने फिर से पर्यटन कारोबार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार बीते 5 सालों से प्राकृतिक आपदा के कारण मुश्किल में पड़ रहा है.

मनाली में टूर एंड ट्रेवल का कारोबार करने वाले गगन अवस्थी ने कहा, "सितंबर माह के लिए उनके पास काफी बुकिंग थी. लेकिन खराब सड़कों के चलते वह भी रद्द हो गई है. क्योंकि वोल्वो बसें यहां नहीं आ पाएंगे. इसके अलावा अक्टूबर माह में मनाली और लाहौल की पहाड़ियों में बर्फबारी भी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर उससे पहले सड़कों के हालात नहीं सुधरे तो विंटर सीजन भी इससे खासा प्रभावित होगा और इसका सीधा नुकसान पर्यटन कारोबारी को उठाना पड़ेगा".

सड़कें नहीं सुधरी तो विरान पड़ जाएंगे पर्यटन स्थल

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार की अगर बात की जाए तो अप्रैल माह में सैलानियों का यह आना शुरू हो गया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के चलते पर्यटन कारोबार काफी धीमा हो गया. उस दौरान सभी को लग रहा था कि कहीं दोनों देशों के बीच हालत खराब ना हो और लोग कहीं फंस ना जाए। ऐसे में अप्रैल और मई माह में सैलानियों के संख्या पर्यटन स्थलों पर काफी कम रही. उसके बाद जून माह पर्यटन कारोबारी के लिए राहत लेकर आया. लेकिन 25 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में बरसात का दौर जारी हुआ, जो वर्तमान में भी जारी है. जगह-जगह भूस्खलन हुए और ब्यास नदी की बाढ़ के चलते सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा. पर्यटन कारोबारी के अनुसार बीते साल के मुकाबले इस साल पर्यटन कारोबार 40% तक हो पाया है. जबकि बीते सालों के मुकाबले पूरे साल का पर्यटन कारोबार जून माह तक 65% से अधिक होता था. ऐसे में अगर जल्द सड़कों की हालत को नहीं सुधारा गया तो सैलानी सर्दियों में भी पर्यटन स्थलों का रुख नहीं करेंगे.

पर्यटकों के नहीं आने से विरान पड़ा कुल्लू-मानाली (ETV Bharat)

पंडोह से मनाली तक हाईवे कई जगहों पर क्षतिग्रस्त

हिमाचल प्रदेश में इस साल हुई भारी बारिश और भूस्खलन से जिला मंडी के पंडोह से जिला कुल्लू के मनाली तक फोरलेन में 30 से 35 जगह सड़क को भारी नुकसान हुआ. वही, फोरलेन में छह जगह ऐसी हैं, जहां 50 से 200 मीटर तक सड़क का नामोनिशान तक मिट गया है. जिला मंडी के कैंची मोड़ से पनारसा तक फोरलेन सड़क डबललेन रह गई है. इसके अलावा कहीं सड़क धंस गई तो कहीं पहाड़ दरकने से ध्वस्त हो गई है. जिला कुल्लू से मनाली तक रायसन, डोभी, 14 मील, 17 मील, बिंदु ढांक, आलू ग्राउंड और वोल्वो बस स्टैंड के समीप सड़क सड़क का नामोनिशान मिट गया है. ऐसे में जब तक यह सभी जगह सही तरीके से नहीं बनती है. तब तक यहां पर वोल्वो बसों का संचालन करना भी काफी मुश्किल है.

आपदा में हिमाचल की सड़कें हुई क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश का कहना है, "पर्यटन कारोबार से जहां होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस चलते हैं. वहीं, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग सहित अन्य गतिविधियां भी इसी पर निर्भर है. इसके अलावा स्थानीय खानपान, हथकरघा, कुल्लू की टोपी, शाल, पट्टू का कारोबार भी यहां पर्यटन पर ही आधारित है. इस साल आपदा के चलते पर्यटन कारोबार को खासा नुकसान पहुंचा है और सैलानियों के न आने की वजह से यह सभी कारोबार ठप पड़े हुए हैं. सरकार और एनएचएआई को चाहिए कि वह मंडी से मनाली सड़क को जल्द से जल्द डबल लेन करें और यहां वोल्वो बसों के आने का भी प्रबंध किया जाना चाहिए".

मनाली होटल एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने बताया, "कुल्लू से मनाली तक का सड़का का सर्वे ही सवालों के घेरे में है. साल 2023 में जहां नुकसान हुआ था, वहां पक्के डंगे नहीं लगे. मलबा डालकर टारिंग की गई. इससे इस बार ज्यादा नुकसान हुआ. साथ ही राज्य सरकार के अधीन कुल्लू-मनाली वामतट और कंडी कटोला सड़क की भी सुध लेने की जरूरत है. सड़कों की खस्ता हालत का मनाली के पर्यटन कारोबार पर असर पड़ रहा है. यहां पर कई होटलों ने अपने स्टाफ को घर भेज दिया है. वहीं, कारोबार ना होने के चलते होटलों को अपना खर्च निकालना भी मुश्किल पड़ रहा है. ऐसे में सड़क की हालत सुधार जाना बहुत आवश्यक है".

ऑटो यूनियन मनाली के प्रधान मोती राम ने कहा, "यहां पर कई ऑपरेटर द्वारा बैंक से लोन लेकर ऑटो लिए गए हैं और पर्यटन सीजन से उन्हें काफी फायदा भी होता था. ऐसे में अब सैलानी ना होने के चलते ऑटो सड़कों पर खड़े हुए हैं और ऑटो चालक अपने बैंक की किस्त भी नहीं भर पा रहा है. मंडी से मनाली सड़क की हालत अगर ठीक नहीं हुई तो ऑटो चालक किस तरह से अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगे, इसकी चिंता सभी ऑटो चालकों को खायी जा रही है.

ये भी पढ़ें: 12 हजार फीट ऊंचे दर्रे को पार कर लाना पड़ रहा है राशन, कई किलोमीटर तक पैदल करना पड़ रहा सफर