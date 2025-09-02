शिमला: हिमाचल के मंदिरों में साक्षात लक्ष्मी का निवास है. सरकारी अधिग्रहण वाले 36 मंदिरों के पास चार अरब से भी अधिक की जमा पूंजी है. इस संपत्ति में सोना-चांदी आदि शामिल नहीं है. तीन साल की अवधि में मंदिरों से सीएम सुख आश्रय योजना व सीएम सुख शिक्षा योजना के लिए 3.66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं.

मंदिरों में सबसे संपन्न शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर है. वहां बैंक डिपाजिट के रूप में एक अरब रुपए से अधिक की राशि है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में एक अतारांकित सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है. भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने इस बारे में सवाल किया था. डिप्टी सीएम की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया है कि मंदिरों के ट्रस्ट से जरूरतमंद बच्चों की मदद की जाती है. इसके लिए बाकायदा तय प्रक्रिया का पालन किया जाता है. जवाब के अनुसार तीन साल की अवधि में सुख आश्रय व सुख शिक्षा योजना के लिए 3.66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. मंदिर ट्रस्टों की तरफ से ये राशि स्वेच्छा से दी गई है.

डिप्टी सीएम के लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल के सरकारी अधिग्रहण वाले मंदिरों के पास 4 अरब, 4 करोड़, 39 लाख, 21 हजार, 99 रुपए बैंक खातों के रूप में हैं. मंदिरों को चढ़ावे के रूप में मिला सोना, चांदी व आभूषण इससे अलग है. पिछले रिकार्ड के अनुसार देखा जाए तो अकेले मां चिंतपूर्णी के खजाने में एक कुंतल (क्विंटल) सोना है. मां नयना देवी मंदिर के खजाने में भी 55 किलो से अधिक सोना है.

सीएम सुख आश्रय व सुख शिक्षा योजना

हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभालने के बाद सीएम सुख आश्रय योजना आरंभ की थी. इस योजना के बाद सीएम सुख शिक्षा योजना लाई गई. इन योजनाओं में तीन साल में मां नयना देवी मंदिर ट्रस्ट ने एक करोड़ रुपए की रकम दी है. बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई ने पचास लाख रुपए, बाबा बालक नाथ ट्रस्ट दियोटसिद्ध ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं. इसके अलावा चार अन्य मंदिरों की रकम को मिलाकर कुल योग 3.66 करोड़ रुपए बनता है.

किस मंदिर के पास कितना पैसा

लिखित जवाब में दिए गए आंकड़ों के अनुसार मां चिंतपूर्णी मंदिर सबसे अमीर है. इस मंदिर ट्रस्ट के बैंक खातों में सौ करोड़ यानी एक अरब रुपए से अधिक की रकम है. मां नयना देवी मंदिर के पास 98. 82 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी बैंक खातों में है. इसके अलावा बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट दियोटसिद्ध के पास 46.22 करोड़, मां ज्वालामुखी के पास 36.71 करोड़ रुपए, भीमाकाली मंदिर ट्रस्ट के पास 10.12 करोड़, जाखू हनुमान मंदिर ट्रस्ट के पास 7.41 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा हैं. कुल 36 मंदिर सरकार के अधिग्रहण में है. सरकारी अधिग्रहण वाले मंदिरों से साधनहीन परिवारों की बेटियों की शादी और अन्य कार्यों में भी मदद दी जाती है.

