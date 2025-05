ETV Bharat / state

हिमाचल में दो सालों में 1200 स्कूल बंद, जानें क्यों सरकार ने लिया ये फैसला - HIMACHAL TEACHER VACANCY

हिमाचल सरकार का शिक्षा क्षेत्र पर बड़ा फोकस ( ETV BHARAT )

May 16, 2025

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले दो सालों में कुल 1200 स्कूल बंद हो गए हैं, जिनमें से 450 स्कूलों को शून्य दाखिले के कारण बंद किया गया, जबकि बाकी को कम दाखिले के चलते मर्ज किया गया है. हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये जानकारी दी है. शिक्षा विभाग को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 'राज्य सरकार शिक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है. स्कूलों को मर्ज या फिर पुनर्गठन की भी अगर जरूरत पड़ी तो किया जाएगा. कक्षा छठी से 12वीं तक के स्कूलों में अगर दाखिला 25 से कम है तो उन्हें मर्ज करने का एक मानक तय किया गया है. इसके तहत लगभग 100 स्कूल जिनका दाखिला शून्य था, उन्हें डिनोटिफाई किया जाएगा'. 778 पार्ट-टाइम जलवाहकों की सेवाओं को नियमित किया गया रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 778 पार्ट-टाइम जलवाहकों की सेवाओं को नियमित कर दिया है. ये कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक कुल 11 वर्षों (पार्ट-टाइम जलवाहक और दैनिक वेतन भोगी दोनों मिलाकर) की सेवा पूरी कर चुके हैं.उन्हें क्लास-4 के रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया है. शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य सुधार

शिक्षा मंत्री ने कहा कि 'सरकार खाली पदों को भरने का काम भी कर रही है और अब तक 15,000 शिक्षक पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 3,900 पद प्राथमिक शिक्षा विभाग में हैं, जबकि 3,100 अतिरिक्त पद जल्द ही हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे. इसके अलावा, 6,200 नर्सरी शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है. उच्च शिक्षा विभाग में 483 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की गई है. पिछली सरकार के दौरान शिक्षा क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से खाली पदों को भरने में जुटी हुई है.' नर्सरी शिक्षकों और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति रोहित ठाकुर ने बताया कि प्री-प्राइमरी शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 6,200 नर्सरी शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है. इसके अलावा, राज्य भर में कार्यरत 200 से अधिक कार्यकारी प्रिंसिपल्स की सेवाओं को नियमित किया गया है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग में 483 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की गई है. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 'पूर्व भाजपा सरकार के दौरान शिक्षा क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है. पिछले दो वर्षों में वर्तमान सरकार ने 700 लेक्चररों की नियुक्ति की है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के पूरे पांच वर्षों में केवल 511 लेक्चररों की नियुक्ति की गई थी. वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट" (Annual Status of Education Report) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई की क्षमता देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक है. इस सर्वेक्षण के अधिकांश मानकों पर, हिमाचल प्रदेश को स्कूल शिक्षा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है.' ये भी पढ़ें- 1 जून से शिक्षकों के ट्रांसफर पर ब्रेक, शिक्षा सत्र में नहीं होंगे तबादले

May 16, 2025