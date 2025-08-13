ETV Bharat / state

हिमाचल में छात्र ने बनाया कमाल का फ्लैग पोल, झंडा फहराने के बाद आसानी से हो जाता है पैक - FOLDING FLAG POLE

नौंवी कक्षा के छात्र वंश ने कमाल का फोल्डिंग फ्लैग पोल बनाया है. ये फ्लोग पोल कुछ हजार रुपये में बनकर तैयार हुआ है.

छात्र ने बनाया फोल्डिंग फ्लैग पोल
छात्र ने बनाया फोल्डिंग फ्लैग पोल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 4:29 PM IST

हमीरपुर: हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभर में तिरंगा फहराया जाता है. इसके बाद आमतौर पर फ्लैग पोल पर पूरे साल किसी का ध्यान नहीं जाता है. अगली बार कोई कार्यक्रम होने पर ही इसकी मरम्मत करवाई जाती है, लेकिन जिला हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडवीं टिक्कर के नौंवी कक्षा के छात्र वंश कुमार ने ऐसा फोल्डिंग फ्लैग पोल तैयार किया जो कम जगह पर फहराया जा सकता है. इससे देशभर में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा लगाने के लिए प्रयोग होने वाले खंभों को कुछ हजार रुपये में तैयार किया जा सकता है. इसे वंश ने फोल्डिंग फ्लैग पोल नाम दिया है.

फोल्डिंग फ्लैग पोल से लोग किसी भी स्थान पर आसानी से ध्वजारोहण कर सकेंगे. उपयोग के बाद इन फोल्डिंग फ्लैग पोल संभाल कर सुरक्षित रखा जा सकता है. वहीं, छात्र वंश कुमार ने कहा कि 'हमारी पंचायत में एक बार 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन आंधी तूफान के बीच सीमेंट और लोहे का भारी खंभा तूफान के कारण उखड़ गया, जिससे कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया. ऐसे में घर पर ही मॉडल तैयार करने का फैसला लिया.'

मेटल से बना है फ्लैग पोल

वंश के इस मॉडल को लोहे छोटी चार पाइपों से फ्लैग का बेस तैयार किया गया है. एल्युमिनियम से बनी हुई सात फीट की पाइप को एक साथ जोड़ा गया. ये पाइप फोल्ड हो सकेंगी. पाइप के साथ दो फीट जगह छोड़कर व्हील लगाया जाता है, जोकि रस्सी की मदद से झंडे को ऊपर उठाने का काम करेगी. एक बार ध्वजारोहण होने के बाद फोल्डिंग पॉल को हम आसानी से किसी अन्य स्थान पर भी ले जा सकेंगे. इस फ्लैग पोल में मेटल की पाइप, लोहे की चार छोटी पाइप, रबड़, रिंग, व्हील का प्रयोग किया गया है. पोल के साइज के हिसाब से इसकी कीमत तय होगी.

छांत्र वंश ने बनाया फोल्डिंग फलैग पोल
छांत्र वंश ने बनाया फोल्डिंग फलैग पोल (ETV Bharat)

इंस्पायर मानक अवॉर्ड प्रतियोगिता के लिए चयनित

वंश के इस मॉडल को राष्ट्र स्तरीय इंस्पायर मानक अवॉर्ड प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया था. इस मॉडल की खास बात है कि ये बेहद कम लागत और घर पर आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री से बनाया गया है. आपको बता दें कि वर्तमान में देशभर में झंडा लगाने के लिए प्रयोग होने वाले लोहे के पोल को स्थापित करने के लिए पहले खुदाई करनी पड़ती है. इसके बाद सीमेंट से बेस तैयार करके लोहे के स्तंभ को स्थापित किया जाता है. इनकी देखरेख में काफी खर्चा भी आता है. समस्या का समाधान करते हुए छात्र ने मॉडल को कम बजट में तैयार किया है, ताकि भविष्य में इसका उचित प्रयोग किया जा सके.

