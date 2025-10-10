ETV Bharat / state

राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव करवाने के लिए तैयार, सरकार के आदेश से है हैरान

शिमला: हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेट एक्ट के तहत मुख्य सचिव के आदेशों के बाद पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है. मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव स्थगित करने को लेकर स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन इन आदेशों में प्रदेश भर में कनेक्टिविटी की बहाली के बाद चुनाव होने की बात कही गई है. ऐसे में इन आदेशों के बाद सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर इन आदेशों का क्या असर पड़ने वाला है. इसको लेकर ईटीवी भारत ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची से बात की.

ईटीवी भारत हिमाचल से बातचीत के दौरान अनिल खाची ने कहा कि यदि सरकार का सहयोग रहेगा तो हम समय पर चुनाव कर सकते हैं. चुनाव कराने को दो से तीन मुख्य आवश्यकताएं होती हैं. सबसे पहले डीलिमिटेशन होती है, ये कार्यवाही पूरे प्रदेश भर में समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद पंचायत स्तर पर वार्डबंदी का कार्य भी समाप्त हो चुका है. ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को ये कार्य करना था. वहीं, अर्बन एरिया में सभी जगह पर हमारे आदेशों के मुताबिक डीलिमिटेशन का कार्य हो चुका है. केवल शिमला स्वारघाट और एक स्थान और है जहां पर कोर्ट के आदेशों के कारण डीलिमिटेशन नहीं हुई है. हालांकि शिमला में अभी चुनाव ड्यू नहीं हैं. डीलिमिटेशन होने के बाद वोटर लिस्ट बनाने का काम होता है जो दो से तीन चरणों में किया जाता है. इसमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वोटर लिस्ट मांगते हैं. उसकी फिर वार्डों के अनुसार मैपिंग की जाती है. उसकी फिर प्रीव्यू कॉपी आम जनता और स्टेट होल्डर के लिए प्रकाशित की जाती है.

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची (ETV Bharat)

सरकार की मंशा नहीं बता सकता

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव आगे टालने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि 'सरकार की मंशा तो मैं नहीं बता सकता हूं. उसको लेकर सरकार से ही सवाल पूछना पड़ेगा, जहां तक आदेश का सवाल है उसको मैंने भी पढ़ा है. उसमें स्थगित शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, लेकिन उसमें स्थिति सामान्य होने तक चुनाव न कराने की बात कही गई है, लेकिन यह भी नहीं लिखा है की स्थिति कब तक सामान्य होगी या हो सकती है. स्थिति हो सकता है अगले 10 या 15 दिनों में सामान्य हो जाए. इस स्थिति में हमारे लिए कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है. ऐसे में हम सरकार से ही जानना चाहेंगे कि उनके अनुसार क्या परिस्थितियां हैं जिनको वो मानते हैं कि सामान्य होने पर चुनाव किया जा सकते है.'

सामान्य इलेक्शन नहीं हुए स्थगित

अनिल खाती ने कहा कि 'जहां तक मेरी सूचना सामान्य इलेक्शन तो कभी स्थगित नहीं हुए हैं. ये जरूर है कि लाहौल स्पीति में शेड्यूल अलग है, क्योंकि वहां बर्फबारी के कारण पिछली बार चुनाव सितंबर में हुए थे. वहां अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं. ऐसे में उनके चुनाव अभी ड्यू भी नहीं हैं. चुनाव आयोग ने वहीं चुनाव कराने हैं जो अभी ड्यू हैं. बहुत ही असामान्य स्थिति बनी है, जिसमें चुनाव करना संभव न हो, जैसे बहुत अधिक बर्फबारी हो गई तो शायद चुनाव स्थगित भी किए जा सकते हैं.'