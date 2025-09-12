ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन से पहले खाते में पड़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिलाओं और बुजुर्गों के चेहरे पर आएगी रौनक

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 5:33 PM IST

शिमला: हिमाचल में 22 सितंबर से पहले नवरात्र के साथ ही शुरू होने वाले त्योहारी सीजन से पहले लाखों महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लौटने वाली है. प्रदेश के 10 जिलों में अगले दो से तीन दिनों में 8.16 लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन पड़ जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार ने गैर जनजातीय जिलों के लिए 351.56 करोड़ों रुपये की राशि जारी कर दी है. ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे पात्र लोगों के लिए ये राशि किसी संजीवनी से कम नहीं है. खाते में एकमुश्त तीन महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पड़ने से जरूरतमंद तबके की न केवल आर्थिक जरूरतें पूरी होगी, बल्कि त्योहारी सीजन से पहले उनके चेहरों पर नई रौनक भी लौट आएगी.

सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के सचिव आशीष सिंहमार ने बताया, "सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पेंशन डालने के लिए 10 जिलों को पैसा रिलीज कर दिया है. अब इन जिलों दो से तीन दिनों में लाभार्थियों के खाते में पेंशन डाल दी जाएगी".

10 जिलों के लिए 351.56 करोड़ रिलीज

प्रदेश सरकार ने गैर जनजातीय जिलों में जरूरतमंद तबके के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन डालने के लिए 10 जिलों के लिए 351.56 करोड़ की राशि रिलीज कर दी है. ऐसे में इन जिलों के तहत लाखों लाभार्थियों के खाते में अब अगले दो से तीन दिनों में खाते में एक साथ 3 महीने की पेंशन पड़ जाएगी. प्रदेश सरकार ने बिलासपुर जिला के लिए 21.58 करोड़ की राशि रिलीज की है. इसी तरह से चंबा जिला के लिए 24.46 करोड़, हमीरपुर जिला को 23.68 करोड़, कांगड़ा जिला को 78.80 करोड़, कुल्लू जिला को 24.61 करोड़, मंडी जिला को 60.33 करोड़, शिमला जिला को 38.86 करोड़, सिरमौर जिला को 26.52 करोड़, सोलन जिला को 22.95 करोड़ और ऊना जिला को 29.74 करोड़ की राशि जारी कर दी है.

किस श्रेणी के कितने पेंशन धारक

प्रदेश में वर्तमान में 8,16,994 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. इसमें सबसे अधिक 4,77,025 महिलाओं की आजीविका पेंशन के सहारे चल रही है. वहीं, प्रदेश में 3,39,955 पुरुष भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से अपना जरूरी खर्च चला रहे हैं. प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत 99,025 पुरुष व महिला लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा दी जा रही है. इसी तरह से प्रदेश सरकार की ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत 4,91,900 महिला और पुरुष लाभार्थी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं.

वहीं, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत 24,431 महिलाओं को पेंशन मिली रही है. इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से 1,22,964 महिलाओं को विडो पेंशन दी जा रही है. इसी तरह से केंद्र सरकार की ओर से इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन योजना में कुल 1273 महिला और पुरुष लाभार्थी सुविधा का लाभ ले रहे हैं. वहीं, DRA के अंतर्गत प्रदेश में 76,483 महिला व पुरुष लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है. प्रदेश में 904 महिला और पुरुष लाभार्थियों को कुष्ठ रोगी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. प्रदेश में 14 ट्रांसजेंडर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा मिल रही है.

महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन

हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 पेंशन दी जा रही है. इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड एज पेंशन, वहीं इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विडो, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, DRA के तहत महिला कुष्ठ रोगियों को हर महीने 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है. प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लागू होने के बाद महिला लाभार्थियों को 1500 रुपए पेंशन ले रही हैं.

वहीं, प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड एज, पुरुष कुष्ठ रोगी पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है. इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन के तहत पुरुष लाभार्थियों को 1150 सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही हैं. वहीं प्रदेश में 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने 1700 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सालाना ₹1400 करोड़ खर्च

किसी भी कल्याणकारी राज्य का नागरिकों के जीवन-स्तर को सुधारना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है. हिमाचल में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लागू की गई है. इसके अंतर्गत वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जनजातीय क्षेत्रों में साल में दो बार और गैर जनजातीय क्षेत्रों में त्रैमासिक आधार पर पेंशन की अग्रिम किश्त दी जाती है, ताकि समाज का सबसे जरूरतमंद तबका सम्मानजनक जीवन जी सकें. प्रदेश सरकार इस योजना पर हर साल करीब ₹1400 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलता है. यह व्यय न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह कमजोर तबकों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास भी है.

वर्तमान में पेंशन वितरण व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण की व्यवस्था क्षेत्र के आधार पर भिन्न है. जनजातीय (ट्राइबल) क्षेत्रों में पेंशन साल में दो बार अग्रिम रूप से लाभार्थियों के खातों में जमा की जाती है. इन क्षेत्रों में लाभार्थियों के खाते में ये पेंशन डाली जा चुकी है. वहीं, गैर-जनजातीय (नॉन-ट्राइबल) क्षेत्रों में यह पेंशन त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप से साल में 4 बार दी जा रही है. गैर-जनजातीय क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों से अग्रिम त्रैमासिक किश्त देरी से लाभार्थियों के खाते में पड़ रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल ने वित्तायोग के समक्ष खोला मांगों का पिटारा, सीएम सुक्खू बोले- 10 हजार करोड़ सालाना हो आरडीजी

