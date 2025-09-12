ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन से पहले खाते में पड़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिलाओं और बुजुर्गों के चेहरे पर आएगी रौनक

शिमला: हिमाचल में 22 सितंबर से पहले नवरात्र के साथ ही शुरू होने वाले त्योहारी सीजन से पहले लाखों महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लौटने वाली है. प्रदेश के 10 जिलों में अगले दो से तीन दिनों में 8.16 लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन पड़ जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार ने गैर जनजातीय जिलों के लिए 351.56 करोड़ों रुपये की राशि जारी कर दी है. ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे पात्र लोगों के लिए ये राशि किसी संजीवनी से कम नहीं है. खाते में एकमुश्त तीन महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पड़ने से जरूरतमंद तबके की न केवल आर्थिक जरूरतें पूरी होगी, बल्कि त्योहारी सीजन से पहले उनके चेहरों पर नई रौनक भी लौट आएगी.

सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के सचिव आशीष सिंहमार ने बताया, "सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पेंशन डालने के लिए 10 जिलों को पैसा रिलीज कर दिया है. अब इन जिलों दो से तीन दिनों में लाभार्थियों के खाते में पेंशन डाल दी जाएगी".

10 जिलों के लिए 351.56 करोड़ रिलीज

प्रदेश सरकार ने गैर जनजातीय जिलों में जरूरतमंद तबके के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन डालने के लिए 10 जिलों के लिए 351.56 करोड़ की राशि रिलीज कर दी है. ऐसे में इन जिलों के तहत लाखों लाभार्थियों के खाते में अब अगले दो से तीन दिनों में खाते में एक साथ 3 महीने की पेंशन पड़ जाएगी. प्रदेश सरकार ने बिलासपुर जिला के लिए 21.58 करोड़ की राशि रिलीज की है. इसी तरह से चंबा जिला के लिए 24.46 करोड़, हमीरपुर जिला को 23.68 करोड़, कांगड़ा जिला को 78.80 करोड़, कुल्लू जिला को 24.61 करोड़, मंडी जिला को 60.33 करोड़, शिमला जिला को 38.86 करोड़, सिरमौर जिला को 26.52 करोड़, सोलन जिला को 22.95 करोड़ और ऊना जिला को 29.74 करोड़ की राशि जारी कर दी है.

किस श्रेणी के कितने पेंशन धारक

प्रदेश में वर्तमान में 8,16,994 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. इसमें सबसे अधिक 4,77,025 महिलाओं की आजीविका पेंशन के सहारे चल रही है. वहीं, प्रदेश में 3,39,955 पुरुष भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से अपना जरूरी खर्च चला रहे हैं. प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत 99,025 पुरुष व महिला लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा दी जा रही है. इसी तरह से प्रदेश सरकार की ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत 4,91,900 महिला और पुरुष लाभार्थी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं.

वहीं, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत 24,431 महिलाओं को पेंशन मिली रही है. इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से 1,22,964 महिलाओं को विडो पेंशन दी जा रही है. इसी तरह से केंद्र सरकार की ओर से इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन योजना में कुल 1273 महिला और पुरुष लाभार्थी सुविधा का लाभ ले रहे हैं. वहीं, DRA के अंतर्गत प्रदेश में 76,483 महिला व पुरुष लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है. प्रदेश में 904 महिला और पुरुष लाभार्थियों को कुष्ठ रोगी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. प्रदेश में 14 ट्रांसजेंडर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा मिल रही है.

महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन