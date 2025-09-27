हिमाचल में हर महीने पेंशन देने की योजना नहीं चढ़ी सिरे, अब सरकार कर रही है ये प्रयास
हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को सरकार अब ऐसे देगी पेंशन. हर महीने पेंशन नहीं दे पा रही सरकार.
शिमला: हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर नहीं है. प्रदेश सरकार बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और जरूरतमंद वर्गों को हर महीने समय पर पेंशन देने की योजना पर काम कर रही थी, ताकि उन्हें अपने गुजर-बसर में सहूलियत हो सके. लेकिन, सरकार की हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की योजना अभी सिरे नहीं चढ़ी है. नतीजतन, राज्य के 8 लाख अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को पहले की ही तरह त्रैमासिक (गैर जनजातीय क्षेत्र) और साल में दो बार (जनजातीय क्षेत्र में) खाते में पेंशन डाली जाएगी. हालांकि, प्रदेश में पिछले कई महीनों जरूरतमंदों के खाते में देरी से पेंशन पड़ रही है, लेकिन जरूरतमंद लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से पहले की तरह त्रैमासिक आधार पेंशन की अग्रिम किस्त डालने की दिशा में कार्य कर रही है.
किस जिले में कितने पेंशनर्स?
हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में कुल 8,31,161 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. इसमें कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,82,200 जरूरतमंद तबका योजना के लाभ ले रहे हैं. इसी तरह से मंडी जिले में 1,38,155, हमीरपुर जिले में 53,784, बिलासपुर जिले में 49,888, सोलन जिले में 52,614, ऊना जिले में 70,093, शिमला जिले में 89,880, सिरमौर जिले में 61,183, कुल्लू जिले में 56,294, चंबा जिले में 56,732, किन्नौर जिले में 9,358 और लाहौल स्पीति जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा लेने वाले लाभार्थियों की संख्या 2,835 है. इसके अलावा काजा में 807, पांगी में 2,098, भरमौर में 4,406 और डोडरा क्वार में 834 जरूरतमंद सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं.
हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभर्थियों की संख्या 8,31,161
- हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सालाना करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च
- कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,82,200 लाभार्थी
- काजा में 807, पांगी में 2,098, भरमौर में 4,406 और डोडरा क्वार में 834 सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थी
महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन
हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 पेंशन दी जा रही है. इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विडो, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, DRA के तहत महिला कुष्ठ रोगियों को हर महीने 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है. प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लागू होने के बाद महिला लाभार्थियों को 1500 रुपए पेंशन मिल रही है. वहीं, प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड एज, पुरुष कुष्ठ रोगी पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है. इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन के तहत पुरुष लाभार्थियों को 1150 सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रही है. वहीं, प्रदेश में 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने 1700 रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाती है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सालाना ₹1400 करोड़ खर्च
हिमाचल के लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने मकसद प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू की गई है. प्रदेश सरकार इस योजना पर हर साल करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलता है. इसके अंतर्गत वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जनजातीय क्षेत्रों में साल में 2 बार और गैर जनजातीय क्षेत्रों में त्रैमासिक आधार पर साल में 4 बार पेंशन की अग्रिम किस्त मिलती है.
