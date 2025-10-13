ETV Bharat / state

हिमाचल में इन 6 जगहों पर कर सकते हैं बर्फबारी का दीदार, जानें कैसे पहुंचे?

हिमाचल के 6 पर्यटक स्थल, जहां सैलानी बर्फबारी का दीदार कर सकते हैं.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली और लाहौल-स्पीति जिले में बीते दिनों जमकर बर्फबारी हुई है. जिससे प्रदेश में अक्टूबर महीने में ही ठंड का अहसास हो रहा है. वहीं, बर्फबारी होने से मनाली और लाहौल घाटी में मंदा पड़ा पर्यटन कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है. बर्फबारी होने के बाद पर्यटक भी मनाली और लाहौल घाटी की ओर रुख कर रहे हैं. बर्फबारी देखने की चाहत सैलानियों को मनाली खींच ला रही है. ऐसे में सैलानी 6 पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी का दीदार कर सकते हैं.

"मनाली में सोलंग नाला होते हुए सैलानी अटल-टनल और लाहौल घाटी का रुख कर रखे हैं. फिलहाल यहां पर अभी गाड़ियों की संख्या कम है, लेकिन आने वाले दिनों में यहां गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी. ऐसे में पुलिस द्वारा भी अतिरिक्त पुलिस जवान जगह-जगह तैनात किए जाएंगे, ताकि सैलानियों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतों से न जूझना पड़े." - केडी शर्मा, डीएसपी मनाली

माइनस तापमान में भी सैलानियों में उत्साह

ऐसे में सैलानी रोजाना मनाली से गाड़ियों के जरिए इन सभी पर्यटन स्थलों तक पहुंच रहे हैं और बर्फ के बीच खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. घाटी में बर्फबारी होने के चलते तापमान माइनस में पहुंच गया है, लेकिन माइनस तापमान के बीच भी सैलानियों का उत्साह कम नहीं हो रहा है. पर्यटन कारोबारी भी सैलानियों की संख्या बढ़ने और पर्यटन कारोबार तेज होने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

इन पर्यटन स्थलों तक कैसे पहुंचे ?

रोहतांग पास: पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते रोहतांग पास में बर्फ का दीदार करने के लिए सैलानी अपनी गाड़ियों से भी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले पर्यटकों को ऑनलाइन पास लेना होगा, क्योंकि एनजीटी द्वारा रोहतांग पास के लिए रोजाना 1200 ऑनलाइन पास जारी किए जाते हैं. जिसके तहत 800 पेट्रोल और 400 डीजल गाड़ियों को भेजने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा टैक्सी और बस के जरिए भी सैलानी रोहतांग पास पहुंच सकते हैं.

वहीं, सैलानी रोहतांग पास से पहले मढ़ी में भी बर्फ का दीदार कर सकते हैं. इसके लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी के जरिए पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा एचआरटीसी बस से भी मढ़ी तक सैलानी पहुंच सकते हैं. धुंधी और अटल-टनल: धुंधी और अटल-टनल में भी बीते दिनों बर्फबारी हुई है. ऐसे में सैलानी यहां पर भी बर्फ का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा सैलानी पर्यटन नगरी मनाली से धुंधी और अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी में प्रवेश कर सकते हैं. इसके लिए सैलानी अपनी गाड़ी, टैक्सी या एचआरटीसी बस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

रोहतांग पास से बर्फ हटाने में जुटी BRO

पर्यटन नगरी मनाली के रोहतांग पास की बात करें तो यहां पर 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है. बीआरओ की मशीनरी रोहतांग पास से बर्फ हटाने के काम में जुट गई है और जल्द ही रोहतांग पास एक बार फिर से गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया जाएगा. 15 नवंबर तक जिला प्रशासन द्वारा रोहतांग पास को गाड़ियों के लिए खुला रखा जाता है. ऐसे में एनजीटी के निर्देशों के अनुसार रोजाना 1200 गाड़ियां रोहतांग पास भेजी जाएंगी. इसके अलावा मनाली से लेह जा रहे तेल के टैंकरों की आवाजाही भी रोहतांग पास से होकर जाएगी.

हिमाचल में कड़ाके की ठंड का आगाज!

हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब अक्टूबर महीने में मनाली और लाहौल घाटी में बर्फ गिरी हो. शिमला मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल में साल 2008, 2009, 2012, 2018, 2020, 2021 और 2022 में भी अक्टूबर महीने में स्नोफॉल हो चुका है. मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार इन सालों में सर्दी का मौसम औसतन लंबा और ठंडा रहा है. साल 2012 और 2018 में अक्टूबर की बर्फबारी के बाद नवंबर में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया था. साल 2021 और 2022 में भी अक्टूबर में हल्की बर्फबारी के बाद दिसंबर-जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ी थी. ऐसे में अगर बर्फबारी के इस पैटर्न को देखा जाए तो अक्टूबर की शुरुआती बर्फबारी आगे चलकर सर्द मौसम की भूमिका तैयार करती है.

डूबते पर्यटन सीजन को बर्फबारी का सहारा!

बर्फबारी देखने की चाहत सैलानियों को मनाली खींच ला रही है और होटल कारोबारी भी विंटर सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. ऐसे में विंटर सीजन के लिए सैलानियों को आकर्षक पैकेज भी दिए जा रहे हैं. वहीं, सैलानी भी इसके लिए एडवांस बुकिंग कर रहे हैं. मनाली के पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि इस साल बरसात में जो पर्यटन सीजन खराब रहा. उसकी भरपाई आखिरकार अक्टूबर माह में गिरी बर्फ से हो पाएगी. ऐसे ही अगर समय-समय पर घाटी में बर्फबारी होती रही, तो विंटर सीजन मनाली और लाहौल-स्पीति के पर्यटन कारोबार को एक बार फिर से पटरी में लाने में मदद करेगा.

बरसात में क्षतिग्रस्त कुल्लू-मनाली रोड

गौरतलब है कि अगस्त माह में आई भारी बाढ़ के चलते कुल्लू से मनाली सड़क मार्ग 16 जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था. एक महीने तक यहां पर गाड़ियों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद रही. एनएचएआई द्वारा फिलहाल सड़क को मनाली तक गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया है. हालांकि सड़क की हालत अभी भी काफी खराब है, लेकिन दिल्ली से मनाली आ रही वोल्वो बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है. वोल्वो बसों के जरिए रोजाना सैलानी दिल्ली से मनाली पहुंच रहे हैं. दिल्ली से रोजाना 40 से ज्यादा वोल्वो बसें मनाली पहुंच रही हैं. जिससे अब मनाली में पर्यटन कारोबार ने भी गति पकड़नी शुरू कर दी है.