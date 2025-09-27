हिमाचल में लोगों के लिए वरदान से कम नहीं सरकार की ये पहल, 2 साल में लाखों लंबित मामलों का हुआ समाधान
हिमाचल प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों में पिछले 2 साल में 4 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 2:04 PM IST
शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में न्याय तक सरल और त्वरित पहुंच दिलाने में राजस्व लोक अदालतें लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है. प्रदेश में वर्षों तक लंबित रहने वाले राजस्व संबंधी लंबित विवादों का जल्द निपटारा हो रहा है. जिससे लोगों को न्यायालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलने के साथ लंबित मामलों का समय पर समाधान हो रहा है, पिछले दो वर्षों में इन अदालतों की कार्यशैली ने लोगों का भरोसा और भी गहरा किया है.
दो सालों में 4 लाख से अधिक केसों का निपटारा
हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग से मिले आंकड़े बताते हैं कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 30 अक्टूबर, 2023 से 31 अगस्त 2025 तक 4 लाख 33 हजार से अधिक मामलों का समाधान किया जा चुका है. जमीन-जायदाद के बंटवारे, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व विवादों जैसे मामलों का जल्द निपटारा होने से जनता को बड़ी राहत मिली है. यही वजह है कि प्रदेशभर में इन अदालतों को लेकर लोगों में उम्मीद और उत्साह बढ़ा है. ऐसे में राजस्व लोक अदालतों के इस प्रभावी मॉडल ने लोगों को उनके अधिकार दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों के लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों को उनके घर-द्वार के समीप निपटाने के लिए राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की है. सरकार ने 30 अक्टूबर, 2023 से विशेष अभियान चलाकर राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की थी. यह लोक अदालतें उप-तहसील और तहसील स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं. अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 तक 4,33,242 से अधिक राजस्व मामले निपटाए जा चुके हैं. इनमें 3,60,105 इंतकाल, 22,592 तकसीम 39,835 निशानदेही और 10,710 रिकॉर्ड सुधार के मामले शामिल हैं. इस पहल से प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है.
कब आयोजित होती है लोक अदालत?
यह लोक अदालतें अब हर महीने के अंतिम दो दिनों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने मिशन मोड में राजस्व मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों की शुरूआत की है और इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, "सुशासन ही प्रभावी शासन की नींव होती है. प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उनके घर-द्वार के समीप जन सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. राजस्व विभाग में प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी सरकार ने कई सुधार किए गए हैं, ताकि आमजन को अधिक सुविधा मिल सके. राजस्व लोक अदालतों को जनता का व्यापक समर्थन मिला है. लोग बड़ी संख्या में अपने मामलों के समाधान के लिए इस व्यवस्था को अपना रहे हैं. इस पहल से राजस्व संबंधित लंबित मामलों के निपटान को गति मिली है".
ये भी पढ़ें: पौधे जीवित रहने पर समूहों को मिलेगा इतना पैसा, हिमाचल सरकार ने इस योजना के तहत किया 100 करोड़ का प्रावधान