सायर उत्सव 2025: हिमाचल में आपदा से अखरोट भी हुआ महंगा, पेड़ों पर खराब हो रही फसल

बता दें कि, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात खत्म होने के बाद पहला त्योहार सायर का मनाया जाता है. इस त्योहार में वर्षा ऋतु में होने वाले फसलों और फलों की पूजा भी जाती है, जिसमें अखरोट भी प्रमुख रूप में शामिल हैं. इस बार बारिश अधिक होने के चलते अखरोट की कम मात्रा में ही फसल मंडी शहर पहुंच पाई है. सराज से इस बाद कोई भी अखरोट विक्रेता मंडी शहर नहीं पहुंच पाया है. द्रंग के कटौला से अधिकतर अखरोट विक्रेता इस बार अपनी फसल लेकर मंडी शहर पहुंच हैं और सेरी मंच पर दुकान सजाकर इन अखरोटों की बिक्री कर रहे हैं.

मंडी: हिमाचल प्रदेश में आई आपदा का व्यापक असर सायर उत्सव के दौरान मंडी पहुंचने वाली अखरोट की फसल पर भी दिख रहा है. यहां मंडी जिले के ऊपरी क्षेत्रों कटौला, मोबीसेरी, बरोट, सराज और कल्लू जिला से हर साल अखरोट की फसल पहुंचती है. मंडी जिले के सराज और कुल्लू में भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं के बाद जगह-जगह सड़कें तबाह होने से अखरोट की फसल पेड़ों पर ही खराब हो रही हैं.

200 रुपए तक महंगा हुआ अखरोट

कटौला से आए अखरोट विक्रेताओं ने बताया कि, हर साल वे कुल्लू की मणिकर्ण घाटी से 1 लाख अखरोट लेकर पहुंचते थे. इस बार सड़कें व रास्ते क्षतिग्रस्त होने के चलते 40 हजार अखरोट ही ला पाए हैं. यह अखरोट भी उन्हें कुलियों के माध्यम से मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा है. जिस कारण 300 से 600 रुपए के बीच बिकने वाला अखरोट 400 से 800 रुपए के बीच बिक रहा है. इस बार अखरोटों के दामों में 200 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

सड़कें खराब होने से पेड़ों पर खराब हो रही फसल (ETV Bharat)

'सड़कें खराब होने के कारण मंडी देरी से पहुंची अखरोट की खेप'

वहीं, मंडी शहर वासी अखरोट विक्रेता राजेंद्र कुमार ने बताया कि, "पिछले कई सालों सायर उत्सव के दौरान अखरोट की बिक्री कर कर रहा हूं. पिछले तीन सालों से कश्मीर के कुलगाम से अखरोट लेकर आ रहे हैं. सड़कें तबाह होने के कारण इस बार अखरोट 4 दिनों के बजाय 6 दिनों में मंडी पहुंचा है."

क्यों मनाते हैं सायर उत्सव?

बता दें कि, हिमाचल के मंडी जिला में सितंबर माह में सायर का उत्सव मनाया जाता है. इस उत्सव को वर्षा ऋतु का समापन और सर्द ऋतु का आगाज भी माना जाता है. सायर उत्सव के दौरान वर्षा ऋतु में होने वाली फसलों धान, मक्की, खीरा, खट्टा और अखरोट की मुख्य रूप से पूजा की जाती है. इस दौरान मंडी शहर में बाहरी राज्यों सहित मंडी एवं कुल्लू जिले के ऊपरी इलाकों से अखरोट की खेप हर साल यहां पहुंचती है. सायर उत्सव के दौरान अखरोट की मंडी शहर-शहर में ही लाखों रुपए की बिक्री होती है. इस बार हिमाचल में आई आपदा का असर अखरोट की फसल पर भी देखने का मिल रहा है. मंडी जिले में इस वर्ष मंगलवार, 16 सितंबर को सायर का त्योहार मनाया जा रहा है. इस उत्सव को लेकर डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने जिलेभर में स्थानीय अवकाश भी घोषित किया है.

आपदा से अखरोट हुआ महंगा (ETV Bharat)

