बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम के दौरान मछलियों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लगाए गए मत्स्य आखेट प्रतिबंध को शनिवार को हटा लिया गया. प्रतिबंध हटते ही प्रदेश भर के जलाशयों में मछुआरों की वापसी के साथ मछली पकड़ने का कार्य जोरों पर शुरू हुआ और पहले ही दिन 33.06 मीट्रिक टन मछली पकड़ी गई. यह आंकड़ा न केवल मछुआरों के लिए उत्साहजनक है, बल्कि यह पिछले वर्ष की तुलना में 1.21 मीट्रिक टन अधिक है.

प्रतिबंध हटते ही प्रदेश के विभिन्न जलाशयों से मछली पकड़ने की गतिविधियां तेज हो गई. पौंग डैम के खटियाड़ लैंडिंग सेंटर से श्रवण कुमार, जो कि खटियाड़ सहकारी सभा से जुड़े हैं. उन्होंने कतला प्रजाति की 26.3 किलोग्राम वजनी मछली पकड़ कर सबको चौंका दिया. यह प्रदेश में प्रतिबंध हटने के बाद पकड़ी गई अब तक की सबसे भारी मछली है.

पहले ही दिन पकड़ी गई 33.06 मीट्रिक टन मछली (ETV Bharat)

वहीं, गोविंद सागर जलाशय में जबलु मत्स्य सहकारी सभा के मछुआरे सरवन कुमार ने 25 किलोग्राम की बिग हेड मछली को अपने जाल में कैद किया. इसी प्रकार, चंबा जिला के संधारा मत्स्य सहकारी सभा के मछुआरे ओमप्रकाश ने 25 किलोग्राम की सिल्वर कार्प मछली पकड़ी, जबकि कोलडैम में बैरल मत्स्य सहकारी सभा के मछुआरे नरपत राम ने 5 किलोग्राम की सिल्वर कार्प मछली को जाल में उतारा.

पहले दिन पकड़ी गई मछलियों के आंकड़े

पौंग जलाशय: 178064 किलोग्राम(178.06 टन)

गोविंद सागर जलाशय: 13850 किलोग्राम (13.85 टन)

चमेरा व रणजीत सागर जलाशय: 1543.5 किलोग्राम

कोलडैम जलाशय: 93 किलोग्राम

इन आंकड़ों से साफ है कि पौंग डैम प्रदेश का सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला जलाशय बना हुआ है.

मत्स्य निदेशक विवेक चंदेल ने बताया, "वर्ष 2024 में जब मछली पकड़ने का सीजन खुला था, उस दिन 31.85 मीट्रिक टन मछली पकड़ी गई थी. जबकि इस बार यह आंकड़ा 33.06 मीट्रिक टन तक पहुंचा, जिससे 1.21 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है. यह न केवल मछुआरों की मेहनत और बेहतर प्रबंधन का परिणाम है, बल्कि जलाशयों में मत्स्य संसाधनों की स्थिति भी संतोषजनक दर्शाता है".

विवेक चंदेल ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के जलाशयों और सामान्य नदी-नालों में 12,000 से अधिक मछुआरे मछली पकड़ने के कार्य में लगे हुए हैं. वर्तमान में प्रदेश के पांच प्रमुख जलाशय गोविंदसागर, पौंग, चमेरा, कोलडैम और रणजीत सागर, जिनका कुल क्षेत्रफल 43,785 हेक्टेयर के करीब है, में 5,900 से अधिक मछुआरे सक्रिय हैं.

मत्स्य आखेट प्रतिबंध हटते ही मछुआरों ने पकड़ी मछली (ETV Bharat)

इसके अतिरिक्त प्रदेश के सामान्य जल स्रोतों, जिनकी लंबाई लगभग 2,400 किलोमीटर है. वहां 6,000 से अधिक मछुआरे फैंकवा जाल (गिल नेट्स) के माध्यम से मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं.

मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों को प्रशिक्षित करने, नियमों का पालन करवाने और मत्स्य संपदा को सुरक्षित और सतत रूप से दोहन करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही मछली पालन को स्वरोजगार के साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए मत्स्य सहकारी सभाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है.

हिमाचल प्रदेश में मछली पकड़ने के प्रतिबंध हटते ही जलाशयों में मछली उत्पादन में उत्साहजनक बढ़ोतरी देखी गई है. यह न केवल राज्य के मत्स्य संसाधनों की समृद्धि को दर्शाता है, बल्कि हजारों मछुआरों को रोजगार और आर्थिक संबल भी प्रदान करता है. पौंग, गोविंद सागर और अन्य जलाशयों की सफल शुरुआत इस वर्ष मछली पालन के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोल रही है.

