शिमला: हिमाचल प्रदेश को मानसून सीजन के दौरान आपदा से निपटने के लिए केंद्र से 3247 करोड़ रुपए से अधिक की रकम मिली है. रकम का ये आंकड़ा तीन साल की अवधि का है. इस दौरान राज्य सरकार ने आपदा राहत के तौर पर 330.99 करोड़ रुपए का योगदान दिया. कुल मिलाकर तीन साल में 31 जुलाई 2025 तक आपदा के तहत विभिन्न मदों में 3578.63 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने आपदा राहत पैकेज से जुड़े सवाल में विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी चाही थी.

राजस्व मंत्री की तरफ से विस्तार से दी गई जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश को तीन साल में कुल 3578 करोड़ रुपए से अधिक की रकम मिली. ये रकम विभिन्न मदों में थी. इसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा था. वहीं, केंद्र की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत केंद्र सरकार से 1280.40 करोड़ रुपए मिले हैं. इस मद में प्रदेश सरकार ने 142 करोड़ रुपए का योगदान दिया है. ये मदद 90-10 रेशो में मिलती है. यानी केंद्र सरकार का 90 फीसदी योगदान देती है और राज्य सरकार को दस फीसदी योगदान करना होता है.

एसडीआरएफ के तहत देखा जाए तो वर्ष 2022-23 में हिमाचल को केंद्र से 342 करोड़ रुपए, वर्ष 2023-24 में 360 करोड़ रुपए व वर्ष 2024-25 378.40 करोड़ रुपए व 2025-26 में 198 करोड़ रुपए मिले हैं. ये कुल योग 1280 करोड़ रुपए बनता है.

एसडीएफएम के तहत मिले 319.95 करोड़

तीन साल की अवधि में केंद्र सरकार ने एसडीएफएम यानी स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के तौर पर हिमाचल प्रदेश को 319.95 करोड़ रुपए जारी किए. राज्य ने इस मद में अपने हिस्से के तौर पर 35 करोड़ रुपए डाले. वहीं, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को तीन साल में 1637.84 करोड़ रुपए जारी किए. हिमाचल सरकार ने इस मद में अपने हिस्से के तौर पर 152 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया. इसके अलावा राज्य को इस वित्त वर्ष में एनडीएफएम यानी नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के रूप में केंद्र से 9.45 करोड़ रुपए मिले हैं. साथ ही इस वर्ष में आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से 451.45 करोड़ रुपए मिले हैं. इस मद में केंद्र व राज्य 75-25 की रेशो से योगदान देते हैं.

तीन साल में 70787 लाभार्थियों को मिली मदद

राजस्व मंत्री की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि तीन साल के अंतराल में आपदा से प्रभावित 70,787 लाभार्थियों को मदद प्रदान की गई. इन्हें 403.61 करोड़ रुपए की मदद दी गई. वहीं, राज्य सरकार के अपने विशेष पैकेज के तौर पर 25916 लाभार्थियों को 256.57 करोड़ रुपए जारी किए गए. राज्य सरकार ने वर्ष 2023 के आपदा के बाद राहत मैनुअल में भी संशोधन किया है. इसकी विस्तृत जानकारी भी सदन में रखी गई.

