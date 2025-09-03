शिमला: हिमाचल प्रदेश में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के साथ शुरू हुआ भारी बारिश का क्रम लगातार जारी है. ऐसे में मानसून का मिजाज फिलहाल अभी बदला-बदला नहीं लग रहा है. पिछले महीने अगस्त में हुई 431.3 मिलीमीटर बारिश के बाद अब सितंबर में भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं. वहीं, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण पर्यटक हिमाचल कम आ रहे हैं. यही कारण है कि पहाड़ों की रानी शिमला का रिज मैदान खाली नजर आ रहा है. रिज मैदान पर इन दिनों पर्यटकों की चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है.

सितंबर में भी जारी रहेगा मौसम का सितम

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, इस महीने भी प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होगी. वहीं, इस दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी की हो सकती है. इस तरह सितंबर महीने में भी मानसून के सामान्य से अधिक बरसने की संभावना है. वहीं, अगर सितंबर महीने में अभी तक हुई बारिश के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 1 सितंबर से 3 सितंबर तक 104 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो इस अवधि में होने वाली सामान्य बारिश के आंकड़े से 534 फीसदी अधिक है.

सितंबर में भी जारी रहेगा मौसम का सितम! (ETV Bharat)

मानसून और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने बताया, "सितंबर महीने में बहुत से क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. सितंबर में 3 दिनों में ही अभी तक सामान्य से 500 फीसदी से अधिक बारिश हुई है. अभी 4 सितंबर से बारिश की मात्रा में कमी आएगी तो यह आंकड़ा नीचे आ सकता है. एक-एक सितंबर से अभी तक सभी जिलों में काफी अधिक बारिश हुई है, बीते 4 से 5 दिनों से प्रदेश भर में मानसून सक्रिय था. इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है".

पिछले तीन दिनों में सामान्य से अधिक बारिश

उन्होंने कहा कि हिमाचल में 1 जून से 3 सितंबर तक सामान्य से 46 फीसदी अधिक बारिश हुई है. वहीं, इस दौरान लाहौल स्पीति में सामान्य से 13 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अतिरिक्त अन्य सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. मानसून सीजन में अब तक शिमला जिला में सामान्य से 110 फीसदी अधिक बारिश दर्ज हुई है, जो सभी जिलों की तुलना में सबसे ज्यादा है. यानी ओवर ऑल एक जिला को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है.

4 से 8 सितंबर तक भारी बारिश में आएगी कमी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा का कहना है कि 3 सितंबर को वेदर एक्टिविटी पूरे प्रदेश में सक्रिय है. बीते 24 घंटे में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड हुई है. इसमें कुछ जिले बिलासपुर, शिमला, कुल्लू, सिरमौर और चंबा में एक या दो स्थानों में भारी बारिश हुई है. इस दौरान सबसे अधिक बारिश बिलासपुर के आसपास दर्ज की गई है. आज देर रात तक सोलन, शिमला, सिरमौर कुल्लू, मंडी, किन्नौर व लाहौल स्पीति में हल्की से मध्यम बारिश होगी. इसके साथ यहां एक या दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. चंबा और कांगड़ा जिला में अभी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी.

उन्होंने कहा मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें चंबा, बिलासपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर जिला में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है. अगले कुछ दिनों में 4 से 8 सितंबर तक भारी बारिश के क्रम में कमी आएगी.

सितंबर में अभी तक 534 फीसदी अधिक बारिश

हिमाचल में सितम्बर महीने में भी भारी बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है. प्रदेश भर में 1 सितंबर से 3 सितंबर तक 104 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 534 फीसदी अधिक है. इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 16.4 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, इस महीने बिलासपुर में 187.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा सामान्य से 1007 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिला में 94.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. जो सामान्य से 385 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिला में 126.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से 562 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिला में भी 76.2 मिलीमीटर बारिश हुई है. जो सामान्य से 139 फीसदी अधिक है.

1 सितंबर से 3 सितंबर 2025 तक हुई बारिश (ETV Bharat GFX)

वहीं, किन्नौर जिला में भी 37.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 340 फीसदी अधिक है. कुल्लू जिला में 127.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 1035 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल स्पीति में 82.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. यह सामान्य से 668 फीसदी अधिक है. मंडी जिला में 92.2 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 378 फीसदी अधिक है.

इसके अलावा सितंबर महीने में अब तक शिमला जिला में 135 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 766 फीसदी अधिक है. सिरमौर जिला में 232.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 792 फीसदी अधिक है. इसी तरह से सोलन जिला में 202.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 1005 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिला में इस महीने 124.7 मिलीमीटर बारिश हुई है. यह बारिश सामान्य से 543 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

मानसून सीजन में अब तक 46 फीसदी अधिक बारिश

हिमाचल में मानसून की 20 जून को हुई एंट्री के बाद से बारिश लगातार जारी है, प्रदेश में 1 जून से 3 सितंबर तक 921.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 46 फीसदी अधिक रिकॉर्ड की गई है. इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 630.2 मिलीमीटर बारिश का है.

1 जून से 3 सितंबर 2025 तक हुई बारिश (ETV Bharat GFX)

वहीं, 1 जून से 3 सितंबर तक बिलासपुर में 1246.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा सामान्य से 76 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिला में 1017.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 38 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिला में 1322.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 53 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिला में 1687 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 18 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिला में 269.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 39 फीसदी अधिक है.

वहीं, कुल्लू जिला में 957.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 107 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल स्पीति में 268.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. यह सामान्य से 13 फीसदी कम है. मंडी जिला में 1641 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 69 फीसदी अधिक है. इसके अलावा मानसून सीजन में अब तक शिमला जिला में 1117.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 110 फीसदी अधिक है.

इसी तरह से सिरमौर जिला में 1531.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये आंकड़ा सामान्य से 49 फीसदी अधिक है. सोलन जिला में 1304.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 75 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिला में 1466.9 मिलीमीटर बारिश हुई है. यह बारिश सामान्य से 78 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

