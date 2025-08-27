ETV Bharat / state

पौंग से छोड़े पानी ने मंड में मचाई तबाही, 12 पंचायतों का हिमाचल से टूटा संपर्क - KANGRA DISASTER

पौंग डैम से छोड़े गए पानी ने निचले इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अब तक 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया.

Pong dam water released disaster in Mand
पौंग डैम से छोड़े गए पानी से निचले इलाकों में जलभराव (ETV Bharat)
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रदेश में इस साल मानसून में कई हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है. कई लोग काल का ग्रास बन गए हैं. कांगड़ा जिले में भी हो रही भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं. जिससे पौंग डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है. डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. मंगलवार को डैम से छोड़े गए पानी की मात्रा बढ़ा दी गई है.

पौंग डैम के पानी ने मचाया कहर

डैम से छोड़े गए पानी की मात्रा बढ़ने से बडूखर-रियाली-हाजीपुर मार्ग पर जलभराव हो गया. जिसके चलते रियाली पंचायत के मंड भोग्रवां समेत 12 गांवों का संपर्क हिमाचल से पूरी तरह से कट गया है. हालात गंभीर होते ही रेस्क्यू टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं. अब तक यहां रेस्क्यू टीमों द्वारा 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती, थाना प्रभारी पवन गुप्ता और बीएमओ फतेहपुर डॉ. रीचा के नेतृत्व में प्रशासनिक व स्वास्थ्य टीमें मौके पर पहुंची. एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को प्रभावित गांवों से निकालकर सुरक्षित शिविरों तक पहुंचा रही हैं. स्थानीय लोगों की बचाव टीमें भी प्रशासन के साथ राहत कार्यों में सहयोग कर रही हैं.

"रियाली सड़क पर पानी आने से फतेहपुर से संपर्क कट गया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं. उपमंडल इंदौरा और उपमंडल फतेहपुर प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. प्रशासन की ओर से 40 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है." - विश्रुत भारती, एसडीएम फतेहपुर

प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किए जा रहे लोग (ETV Bharat)

अभी जारी रहेगा बारिश का दौर

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में बीते तीन दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है. जिसके चलते प्रदेश में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है और नदी-नाले अपने पूरे उफान में बह रहे हैं. वहीं, आज मंडी और शिमला में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि बाकी जिलों में आज खराब मौसम से थोड़ी राहत मिलेगी. हालांकि मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं, 29 से लेकर 31 दिसंबर तक प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा लोगों से सुरक्षित रहने और नदी-नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है.

