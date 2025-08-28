शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है. भू-स्खलन और बाढ़ के कारण सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है. भूस्खलन के कारण कई सड़क मार्ग बंद हैं. कई जगहों पर कई फीट सड़कों का नामों निशान तक मिट गया है. ऐसे में अकेले लोक निर्माण विभाग को भारी बारिश में करोड़ों का नुकसान हुआ है.



PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा मानसून सेशन के आठवें दिन जानकारी देते हुए बताया कि 'प्रदेश में 24 से 26 अगस्त को हुई भारी बारिश से तीन दिनों में ही सड़कों को 158 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी. ऐसे मानसून सीजन में हो रही भारी बारिश से अकेले PWD को अब तक 1444 करोड़ की क्षति हो चुकी है. इस दौरान 5667.72 किलोमीटर सड़कें, 34.04 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 70 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं. बीते तीन दिनों के दौरान प्रदेश में भारी वर्षा के कारण बहुत तबाही हुई है. इस वर्षा के कारण कई स्थानों पर पुल बह गए और कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई. डंगों के टूटने और जगह-जगह भूस्खलन होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं.'

तीन दिनों में ही 1091 सड़कें क्षतिग्रस्त

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 24 से 26 अगस्त के बीच तीन दिनों में हुई भारी बारिश से 1091 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. इस दौरान 7 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं दो पुल भारी बारिश से आई बाढ़ में बह गए हैं. विभाग ने क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली के लिए 912 मशीनें लगाई हैं. इनमें 161 जेसीबी, 43 डोजर, 11 टिप्पर के अलावा 462 निजी जेसीबी और 120 टिप्पर शामिल हैं. तीन दिनों में हुई भारी बारिश से कुल्लू जिले में 30 करोड़ का नुकसान हुआ है. भारी बारिश से पुरानी मनाली से जोड़ने वाला 27.5 मीटर लंबा मनालसु स्टील पुल क्षतिग्रस्त हो गया है.

कांगड़ा जिला में भी भारी नुकसान

PWD मंत्री कहा कि 'वर्तमान में केवल रायसन पुल ही कुल्लू से मनाली तक संपर्क प्रदान कर रहा है. पुल और पहुंच मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की जरूरत है. कुल्लू विधानसभा हलके के भूतनाथ पुल का कुल्लू की ओर का 50 मीटर का संपर्क मार्ग बह गया है, जिसे फिर से बनाने के लिए 60 लाख की जरूरत है. सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में लग घाटी और पहाल्लाह घाटी शामिल है. यहां अधिकांश सड़कें, पुलिया बह गए हैं. इन दोनों इलाकों में 9 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अंदेशा है. तीन दिन हुई भारी बारिश से कांगड़ा जिले में 30 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं, चंबा जिले में 24 से 26 अगस्त के बीच अकेले डलहौजी वृत्त में करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है. चंबा में 234 सड़कें बंद हैं और भरमौर, सलूणी, तीसा, चंबा और किलाड़ मंडलों में सड़क संपर्क पूरी तरह से बंद है.'

ये भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई NHAI अधिकारियों की बैठक, इन समस्याओं पर होगी चर्चा