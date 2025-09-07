ETV Bharat / state

PM मोदी के प्रस्तावित दौरे पर ये क्या बोल गए विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल के मंत्री ने प्रधानमंत्री से कर दी इतनी बड़ी मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि, "पिछले दो सालों से हिमाचल में आपदा आ रही है. पहले भी आपदा आने पर पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल नहीं आए. अब यह अच्छी बात है कि अब वे हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं. ऐसे में उन्हें यहां आना चाहिए. आपदा से हिमाचल में तबाही मची हुई है. प्रदेश सरकार ने हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है. अब केंद्र सरकार से मांग है कि हिमाचल प्रदेश में आयी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि इस दौरान जो जरूरी मदद है वो प्रदेश को मिल सके."

शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आ सकते हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार के पास उनका संभावित दौरा आ चुका है. हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है. विक्रमादित्य ने क्या कुछ कहा है और केंद्र की मोदी सरकार से क्या मांग की है आइए विस्तार से जानते हैं?

हिमाचल प्रदेश की धार्मिक स्थलों पर धर्म से हटकर पर्यटन को दिया जा रहा बढ़ावा सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है. हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि, "हमें पर्यटन स्थलों पर और धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ सीमित करने की जरूरत है. ऐसे क्षेत्रों में निकाल रहा टनों कूड़ा परेशानी का सबब बन चुका है. हम इस संबंध में सरकार से बात करेंगे और कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर निर्णायक कदम उठाए जाएंगे."

हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

हिमाचल में 1250 सड़कें बंद

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, बारिश से अब कुछ राहत मिली है और सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है. वर्तमान में हिमाचल में 1250 सड़कें बंद हैं, उन्हें जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है. अधिकारी मौके पर तैनात हैं और सड़कें खोलने में जुटे हुए हैं. अवैध डंपिंग पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई की जाएगी. सड़कों पर उचित ड्रेनेज व्यवस्था न होने के कारण परेशानियां हो रही हैं. अपनी ड्यूटी न निभाने वाले कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है.

धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रित करने पर जोर

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, पहाड़ों और पेड़ों का कटान कम से कम करने के निर्देश दिए गए हैं और अब फोरलेन हाईवे में ज्यादा से ज्यादा टनलिंग करने का निर्णय लिया गया है. धार्मिक स्थलों को बचाने के प्रयास जारी हैं और पहाड़ों पर बने धार्मिक स्थलों पर टनों कूड़ा फेंका जा रहा है, जो देवभूमि के लिए चिंता का विषय है. धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है.

अक्टूबर में हो सकता है वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अक्टूबर महीने में हो सकता है. वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, प्रदेश अभी आपदा से जूझ रहा है. स्थिति सामान्य होने के बाद कांग्रेस आलाकमान से इस बात की जाएगी. इसके बाद अक्टूबर महीने में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो सकता है. उन्होने कहा कि, वीरभद्र सिंह ने हमेशा ही हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करते थे. ऐसे में जब आपदा के बीच राज्य के लोगों की आंखों में आंसू हो, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण करना उचित नहीं होगा.

