'सस्पेंशन और FIR से हम नहीं डरते, स्कूलों को बंद करने की सरकार कर रही साजिश', प्राथमिक शिक्षकों ने दी चेतावनी - HIMACHAL PRIMARY TEACHERS UNION

प्राथमिक शिक्षकों की मांग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 4, 2025 at 6:52 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 7:31 PM IST 2 Min Read

शिमला: "हिमाचल में पहली बार शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पर सस्पेंशन और एफआईआर हुई है. सरकार जानबूझ स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रही है. हम सस्पेंशन से नहीं डरते. अपनी मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा. अगर सरकार से वार्ता नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा". ये बातें बीते 26 अप्रैल से शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे प्राथमिक शिक्षकों ने कही. हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार को आर-पार लड़ाई की चेतावनी दी है. 26 अप्रैल से प्राथमिक शिक्षक शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं. सरकार ने आठ शिक्षकों को धरना प्रदर्शन करने पर सस्पेंड किया है, जिसके खिलाफ शिक्षक हाईकोर्ट भी गए. प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि आठ-दस लोगों को सस्पेंशन करने से शिक्षक पीछे हटने वाले नहीं हैं. जरूरत पड़ी तो आंदोलन को बड़ा किया जाएगा. प्राथमिक शिक्षकों ने दी सरकार को चेतावनी (ETV Bharat)

प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा, "26 अप्रैल को चौड़ा मैदान शिमला में प्रदर्शन कर रहे 900 अध्यापकों के खिलाफ सरकार ने एफआरआई करने और एक दिन की सैलरी काटने की बात कही है, जो जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा. सरकार प्राथमिक शिक्षकों को कमजोर न समझे". जगदीश शर्मा ने कहा कि एसएमसी के अध्यापक भी हर रोज धरने में शामिल होने की बात कह रहे हैं. प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से कई बार बात की, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी. स्कूलों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है. सरकार ने अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा. जो शिक्षक सस्पेंड हो रहे हैं, वह शिमला में आंदोलन में बैठ रहे हैं. जिस दिन 25 हजार शिक्षक सस्पेंड हो जाएंगे, उस दिन शिमला में जगह कम पड़ जाएगी. उन्होंने कहा कि स्कूलों में अगर ऑनलाइन काम के लिए 15 दिन के भीतर सिम व डाटा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो 15 दिन के बाद ऑनलाइन काम बंद कर दिया जाएगा. स्कूलों को बंद करने की सरकार साजिश कर रही है. ये भी पढ़ें: 'सीएम और डिप्टी सीएम के बीच नहीं चल रहा सब कुछ ठीक, सरकार में कभी हो सकता ब्लास्ट'

