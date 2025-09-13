ETV Bharat / state

हिमाचल में आज और कल लोग रहें सावधान, इन 10 जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटे तक मौसम खराब रहने वाला है. 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी.

Yellow Alert in Himachal
हिमाचल में येलो अलर्ट (ETV Bharat)
Published : September 13, 2025 at 8:54 AM IST

Updated : September 13, 2025 at 9:42 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है. राज्य में रुक-रुककर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. वहीं, अब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए आज और कल लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार, 13 सितंबर और रविवार, 14 सितंबर को प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान एक या दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार है. कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है. इस कारण 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. लगातार हो रही बरसात के कारण जहां भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा बढ़ गया है, वहीं नदी-नालों का जलस्तर भी अचानक बढ़ सकता है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की है.

इन 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी

प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों में मानसून नार्मल रहा. इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. वहीं, मौसम विभाग ने आज (शनिवार, 13 सितंबर) ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा व कुल्लू जिला में एक या दो स्थानों तेज हवाएं चलने के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है. इसी तरह से मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी हुआ है. इसके अलावा 14 सितंबर को भी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन जिला में एक या दो स्थानों में तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश सहित तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी हुआ है.

मानसून सीजन में हिमाचल में 386 लोगों की मौत

इस साल मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 386 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 451 लोग जख्मी हुए हैं. वहीं, प्रदेश में अभी भी 41 लोग लापता है. हिमाचल में भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से निजी और सरकारी संपत्ति को 4465.93 करोड़ का नुकसान हो चुका है. भारी बारिश और बादल फटने से प्रदेश में 538 पक्के मकान और 834 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 1878 पक्के मकान और 4005 कच्चे मकानों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. प्रदेश में 3 NH समेत 500 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा प्रदेश में अभी भी 336 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हैं.

मंडी में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश

प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हुई. इसमें सबसे अधिक 60 मिलीमीटर बारिश मंडी में दर्ज की गई. वहीं, सुंदरनगर में 50 मिलीमीटर, कांगड़ा ऐरो में 40 मिलीमीटर, जोगिंद्रनगर में 30 मिलीमीटर, धर्मशाला में 20 मिलीमीटर, कसौली में 20 मिलीमीटर, धर्मपुर में 10 मिलीमीटर, भराड़ी में 10 मिलीमीटर, बिलासपुर सदर में 10 मिलीमीटर, कंडाघाट में 10 मिलीमीटर और कुफरी में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है.

