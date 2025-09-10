ETV Bharat / state

हिमालय क्षेत्र में आपदा के कारणों पर अध्ययन करेगा हिमाचल विश्वविद्यालय, 2 संस्थानों के साथ MOU साइन

हिमालय क्षेत्र में आपदा के कारणों पर अध्ययन करेगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय. इन दो नामी संस्थानों के साथ MOU साइन.

Disaster in Himalayan region Study
हिमालयी क्षेत्र में आपदा के कारणों पर अध्ययन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 8:48 PM IST

शिमला: प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश में लगातार नुकसान हो रहा है. आपदा के पीछे क्या कारण है और हर वर्ष बादल क्यों फट रहे हैं? इसको लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने "कैंपस टू कम्युनिटी" मिशन के साथ डिजास्टर सेंटर का गठन किया है जो आपदा कारणों, बचाव, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर काम करेगा. इसको लेकर इटली की पडुवा विश्वविद्यालय और नार्वे के नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट (NGI)के साथ MOU भी HPU ने साइन किए हैं. हिमाचल के चार जिलों में मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला में अध्ययन शुरू कर दिया गया है.

हिमालय क्षेत्र में आपदा के कारणों पर अध्ययन करेगा HPU

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महावीर सिंह ने कहा कि, "हिमालयी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा हुआ है जहां सोच नहीं सकते वहां घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इसको लेकर अध्ययन करेगा और इसे जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा."

अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला करने जा रहा विश्वविद्यालय

इसको लेकर विश्वविद्यालय एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला भी करने जा रहा है, जिसके सुझावों को जमीन पर उतारा जाएगा. HPU के कुलपति ने कहा कि, गांव के बुजुर्गों से भी इसको लेकर सुझाव लिए जाएंगे. स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर भी आपदा के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए क्रेडिट बेस कोर्स शुरू किया जाएगा. सेंटर का फोकस अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर रहेगा और AI की मदद से ज्यादा काम किया जाएगा.

HPU To Study the Causes of Disaster in Himalayan
आपदा के कारणों पर अध्ययन करेगा हिमाचल विश्व विद्यालय (ETV Bharat)

आपदा के कारणों और भविष्य की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश

इस मौके पर विश्वविद्यालय के Himalayan Centre For Disaster Risk Reduction And Resilience (HIM - DR 3) के उप निदेशक डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि, "सेंटर चार मुख्य शहरों शिमला, धर्मशाला, कुल्लू और मंडी की मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसे बाद में अन्य शहरों में भी किया जाएगा. इन शहरों में पिछले 10 साल में हुए धंसाव का डेटा इकट्ठा किया जा रहा रहा है, ताकि उसका अध्ययन कर आपदा के कारणों और भविष्य की संभावनाओं का पता लगाया जा सके."

साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम

अध्ययन में सहयोगी इटली की पडोवा विश्वविद्यालय के लैंडस्लाइड साइंटिस्ट प्रो.संसार राज मीणा ने बताया कि, "इटली AI तकनीक के माध्यम से आपदा को लेकर एडवांस्ड मशीन लर्निंग, ग्लोबल व सैटलाइट डेटा कलेक्शन किया जाएगा. साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम किया जाएगा, ताकि आपदा का समय पर पता चल सके और उससे बचाव हो सके."

अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर किया जाएगा काम

हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ोतरी प्राकृतिक आपदाओं की घटना ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 22 जुलाई 2025 को शुरू किए गए आपदा केंद्र का हिमालय क्षेत्र में होने वाली आपदाओं का अध्ययन करना है. विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महावीर सिंह ने कहा कि, इनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना है. यह केंद्र आपदा को कम करने और उससे बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की लैब स्थापित करने पर काम कर रहा है, जिसमें स्थानीय स्तर के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा. आपदा केंद्र का लक्ष्य अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना है, जो विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी देन होगी. इसके लिए नॉर्वे और इटली और देश के विशेषज्ञों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप आयोजित की जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में फिर आपदा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तैयारी और जागरूकता बहुत जरूरी है.

