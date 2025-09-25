सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!
हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 1:58 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोगों के लिए जरुरी खबर है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में 8,16,994 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहें हैं. ऐसे में एक बार फिर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का ई-केवाईसी करवाया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है. ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को 30 सितंबर तक अपना ई-केवाईसी पूरा करवाना होगा. ताकि उनके खाते में पेंशन आने में कोई परेशानी ना हो.
कैसे और कहां करवाएं ई-केवाईसी?
जिला कल्याण अधिकारी शिमला ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स की ई-केवाईसी करवाने को लेकर जानकारी दी. जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा ने बताया, "शिमला जिले में 89,210 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं. जिनकी ई-केवाईसी, ई-कल्याण मोबाइल ऐप के माध्यम से करवाया जा रहा है. इसके लिए जिला, तहसील, पंचायत व स्थानीय आंगनवाड़ी स्तर पर एक विशेष अभियान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाया जा रहा है. जिसमें सभी पेंशनरों के आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाईल नंबर पूर्ण पते सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नवीनतम जानकारी दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किए जा रहे हैं".
e-KYC नहीं करवाने पर पेंशन सूची से कट जाएगा नाम
जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा ने शिमला के समस्त पेंशनरों से अपील की है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी भत्ता और ट्रांसजेंडर पेंशनर, जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, वह 30 सितंबर 2025 से पहले अपने समस्त दस्तावेजों की नवीनतम जानकारी सहित स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पेंशन सत्यापन करवा लें. अन्यथा गैर-सत्यापित पेंशनरों को नए पोर्टल पर पेंशन सूची से बाहर किया जा सकता है.
किस श्रेणी के कितने पेंशन धारक ?
हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के अनुसार, राज्य में वर्तमान में 8,16,994 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं. इसमें 4,77,025 महिलाएं और 3,39,955 पुरुष शामिल हैं. प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत 99,025 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है. इसी तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत 4,91,900 लाभार्थी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं.
वहीं, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत 24,431 महिलाओं को पेंशन मिली रही है. इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से 1,22,964 महिलाओं को विडो पेंशन दी जा रही है. इसी तरह से केंद्र सरकार की ओर से इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन योजना में कुल 1273 महिला और पुरुष सुविधा का लाभ ले रहे हैं. वहीं, DRA के अंतर्गत प्रदेश में 76,483 महिला व पुरुष लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है. प्रदेश में 904 महिला और पुरुष लाभार्थियों को कुष्ठ रोगी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. प्रदेश में 14 ट्रांसजेंडर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा मिल रही है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सालाना ₹1400 करोड़ खर्च
किसी भी कल्याणकारी राज्य के नागरिकों के जीवन-स्तर को सुधारना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है. हिमाचल में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लागू की गई है. इसके अंतर्गत वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जनजातीय क्षेत्रों में साल में दो बार और गैर जनजातीय क्षेत्रों में त्रैमासिक आधार पर पेंशन की अग्रिम किश्त दी जाती है, ताकि समाज का सबसे जरूरतमंद तबका सम्मानजनक जीवन जी सकें. प्रदेश सरकार इस योजना पर हर साल करीब ₹1400 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलता है. यह व्यय न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह कमजोर तबकों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास भी है.
ये भी पढ़ें: मुनाफे के बावजूद HPTDC कर्मचारियों को क्यों नहीं मिली सैलरी, सुक्खू सरकार दाम बढ़ा रही सीमेंट के दाम: जयराम ठाकुर