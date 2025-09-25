ETV Bharat / state

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

September 25, 2025

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोगों के लिए जरुरी खबर है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में 8,16,994 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहें हैं. ऐसे में एक बार फिर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का ई-केवाईसी करवाया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है. ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को 30 सितंबर तक अपना ई-केवाईसी पूरा करवाना होगा. ताकि उनके खाते में पेंशन आने में कोई परेशानी ना हो. कैसे और कहां करवाएं ई-केवाईसी? जिला कल्याण अधिकारी शिमला ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स की ई-केवाईसी करवाने को लेकर जानकारी दी. जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा ने बताया, "शिमला जिले में 89,210 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं. जिनकी ई-केवाईसी, ई-कल्याण मोबाइल ऐप के माध्यम से करवाया जा रहा है. इसके लिए जिला, तहसील, पंचायत व स्थानीय आंगनवाड़ी स्तर पर एक विशेष अभियान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाया जा रहा है. जिसमें सभी पेंशनरों के आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाईल नंबर पूर्ण पते सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नवीनतम जानकारी दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किए जा रहे हैं". e-KYC नहीं करवाने पर पेंशन सूची से कट जाएगा नाम जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा ने शिमला के समस्त पेंशनरों से अपील की है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी भत्ता और ट्रांसजेंडर पेंशनर, जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, वह 30 सितंबर 2025 से पहले अपने समस्त दस्तावेजों की नवीनतम जानकारी सहित स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पेंशन सत्यापन करवा लें. अन्यथा गैर-सत्यापित पेंशनरों को नए पोर्टल पर पेंशन सूची से बाहर किया जा सकता है. किस श्रेणी के कितने पेंशन धारक ?