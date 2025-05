ETV Bharat / state

HP BOARD ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इतना प्रतिशत रहा इस बार का परिणाम - HP BOARD 12TH RESULT

एचपी बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट ( कॉन्सेप्ट इमेज )

Published : May 17, 2025 at 12:48 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 2:19 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र अपना रिजल्ट एचपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.com पर देख सकते हैं. इस बार 83.16 प्रतिशत रहा परिणाम. इस बार कुल 86,373 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी. कुल 71591 छात्र पास हुए, जबकि 5847 को कंपार्टमेंट आई है और 8581 फेल हुए. स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रमाण पत्रों की प्रतियां डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध करवाई दी हैं. परीक्षा परिणाम की घोषणा कांगड़ा डीसी और बोर्ड अध्यक्ष हेमराज बैरवा के साथ बोर्ड सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने की. इस बार ओवरऑल रिजल्ट में इस बार 75 छात्रों ने टॉप-10 में जगह बनाई है. 10वीं के बाद 12 के परिणाम में भी बेटियों का ही दबदबा कायम रहा है. पहले तीन स्थानों के साथ ओवरऑल मेरिट में 62 छात्राएं और 13 छात्रों ने जगह बनाई है. ऊना जिले की महक ने पूरे प्रदेश में टॉप कर पहला स्थान हासिल किया है. ऊना जिले की महक ने विज्ञान संकाय में 486 अंक लेकर (97.2%) के साथ टॉप किया है. ओवरआल मेरिट में तीनों संकायों में महक पहले नंबर पर हैं. दूसरे स्थान पर कांगड़ा की खुशी, अंकिता जाह्नवी दूसरे स्थान पर रहीं. तीनों ने 483 अंक हासिल किए. एचपी बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट (ETV Bharat) आर्ट्स संकाय में मेरिट में 61 छात्र-छात्राओं ने बनाई जगह आर्ट्स संकाय में अंकिता ने 483 अंकों के साथ टॉप किया. निर्दोष कुमारी 480 अंकों के साथ दूसरे और ज्योति शर्मा 479 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही. टॉप फॉर स्थानों पर बेटियों का ही कब्जा रहा है. आर्ट्स संकाय में 55 छात्राएं और 6 छात्रों ने जगह बनाई है. चौथे स्थान पर चार छात्राओं ने कब्जा जमाया, जबकि पांचवे स्थान पर तीन छात्राओं और एक छात्र ने जगह बनाई. टॉप फाइव में कब्जा जमाने वाले बिलासपुर के समीर एकमात्र छात्र रहे. विज्ञान संकाय में छात्राओं का डंका विज्ञान संकाय में ऊना की महक ने पहला 486 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया. कांगड़ा की खुशी, जाह्नवी ने 483 अंकों के साथ दूसरा, कानिका, पलक, नवनीत कौर, कनक, कृष लाहौरिया, रिया रांगड़ा ने 482 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. विज्ञान संकाय में 10 छात्रों और 38 छात्राओं ने जगह बनाई.

कॉमर्स में भी छात्राओं का दबदबा कॉमर्स संकाय में कांगड़ा जिले की ही पायल शर्मा ने 482 अंकों के साथ पहला स्थान झटका है. ऊना की शगुन 478 अंक लेकर दूसरा और अनन्या और सोलन की दृष्टि दत्ता ने 477 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया. कॉमर्स संकाय में भी तीनों स्थानों पर बेटियों का ही कब्जा रहा है. मेरिट में 476 अंकों के साथ अंशिका चौथे, सोलन की अनन्या अवस्थी और सिरमौर के भविष्य 475 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहे. कॉमर्स में 21 छात्र-छात्राओं ने जगह बनाई है, जिसमे 4 छात्र और 17 छात्राएं शामिल हैं. इस बार रिजल्ट में आया सुधार हिमाचल में बीते सालों से पास प्रतिशत कम होता जा रहा था. 2022 में पास प्रतिशत 93.91% रहा. इसी तरह वर्ष 2023 में 79.74% रहा था. 2024 में एचपी बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट 73.76 फीसदी रहा था, लेकिन इस बार इस बार का रिजल्ट 83.16 प्रतिशत रहा है. वेबसाइट पर ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट सबसे पहले HP Board की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.

वेबसाइट पर अपना संपर्क नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें.

इसके बाद बोर्ड परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

नई विंडो में, हिमाचल प्रदेश बोर्ड (HPBOSE) का चयन करें.

अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

परिणाम घोषित होने पर आपके संपर्क नंबर और ईमेल आईडी पर आपको रिजल्ट भेज दिया जाएगा. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण के लिए एक जून तक आवेदन उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निरीक्षण करवाने के इच्छुक परीक्षार्थी सम्बन्धित पाठशाला के माध्यम से केवल ऑनलाइन प्रणाली द्वारा बोर्ड की वेबवसाइट www.hpbose.org पर पुनर्मूल्यांकन के लिए 1000 और पुनर्निरीक्षण के लिए 800 रुपये प्रति विषय की दर से एक जून तक आवेदन कर सकते हैं. पुनर्मूल्यांकन के आवेदन के लिए सम्बन्धित विषय में कम से कम 20 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, केवल ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित शुल्क सहित प्राप्त आवेदन पत्र ही मान्य होंगे और ऑफलाइन और बिना शुल्क के प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा. ये भी पढ़ें: टॉपर टॉक: कैसे बनाई टॉप-10 में जगह, जानिए क्या बोले HP BOARD के टॉपर

