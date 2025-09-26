ETV Bharat / state

26 तारीख हो गई पर नहीं आई खाते में पेंशन, सड़क पर उतरे HRTC पेंशनर्स, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

शिमला में HRTC पेंशनरों का विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 1:20 PM IST 2 Min Read

शिमला: आज 26 सितंबर हो चुकी है, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों के खाते में पेंशन नहीं आई है. जिससे नाराज एचआरटीसी पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शिमला पेंशनरों ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया. पेंशनरों का कहना है कि पेंशन नहीं मिलने से उन्हें रोजमर्रा के खर्च के लिए सोचना पड़ रहा है. 8 हजार पेंशनरों को नहीं मिली पेंशन बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 8 हजार HRTC पेंशनरों को सितंबर महीने की 26 तारीख होने के बाद भी पेंशन नहीं मिली है. आराम करने की इस उम्र में पेंशनरों को सड़क पर उतर कर पेंशन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है. लगभग एक साल से HRTC पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे रोजमर्रा के खर्चों, दवा और परिवार का निर्वाह करना मुश्किल हो गया. ऐसे में अब एचआरटीसी पेंशनर्स ने शिमला में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शिमला में सड़क पर उतरे HRTC पेंशनर्स (ETV Bharat)