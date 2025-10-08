ETV Bharat / state

जानिए कब साफ होगा हिमाचल में मौसम, हैरान करने वाला है 8 दिनों की बारिश का आंकड़ा

शिमला: हिमाचल में मानसून विदा होने के बाद अक्टूबर में आसमान साफ रहने की उम्मीद की जाती है. प्रदेश से 26 सितंबर को मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन इस बार मौसम ने अपना रुख ही बदल लिया है. बीते दो दिन प्रदेश भर में झमाझम बारिश हो रही है. भारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलों के भीगने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. वहीं, शहरों में जलभराव और कई जगहों पर हो रहे लैंड स्लाइड ने लोगों को इस मानसून में मिले जख्मों को फिर से कुरेद दिया है. मौसम आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में सामान्य से कई गुना अधिक बारिश दर्ज की गई है.

हिमाचल में अब बेमौसमी बरसात लोगों के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर रही है. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों फसल कटाई का कार्य चल रहा है. वहीं, घास कटाई का कार्य भी बरसात विदा होने के बाद जोरों पर था, लेकिन प्रदेश में हो रही भारी बरसात नया रिकॉर्ड बनाने को आतुर है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले आठ दिनों में 64 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. जो सामान्य से 842 मिलीमीटर अधिक है. इस दौरान सामान्य आंकड़ा 6.8 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ये बारिश खरीफ की फसलों की कटाई पर असर डाल रही है. अधिक नमी होने से फसलें खराब हो सकती हैं. प्रदेश में पहले ही मानसून सीजन में हुई अत्यधिक बारिश ने कृषि और बागवानी को काफी अधिक नुकसान पहुंचा चुकी हैं.

पिछले 24 घंटों में कहां कितनी बारिश/बर्फबारी

हिमाचल में पिछले 24 घंटों के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बरसात हुई है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है. जिससे प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों गोंदला में 30 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है. वहीं केलांग में 15, हंसा में 5 और कुकुमसेरी में 3.2 मिलीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा नैना देवी में सबसे अधिक 130 मिलीमीटर बारिश हुई. इसी तरह से सोलन में 120, बरठीं 80, पच्छाद 80, कसौली 80, बिलासपुर सदर 70, काहू 60, धर्मपुर 60, करसोग 40, ऊना 40, सुंदरनगर 30, शिमला 30, पालमपुर 30, कुफरी 30, भुंतर 30, मंडी 30, मनाली 20, नादौन 20 और पण्डोह में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.



इस जिले में सामान्य से 2373 फीसदी अधिक बारिश

हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद भी भारी बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है. प्रदेश भर में 1अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 64 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 842 फीसदी अधिक है. इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 6.8 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, इस महीने बिलासपुर में 90.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा सामान्य से 2226 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिला में 66.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 762 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिला में 72.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से 1073 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिला में भी 95.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 655 फीसदी अधिक है. वहीं, किन्नौर जिला में भी 33.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 710 फीसदी अधिक है.