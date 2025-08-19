ETV Bharat / state

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 3:58 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी 27 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस दौरान अभ्यर्थी विभिन्न विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

जिन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, उनमें हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड-दो, फोटो टाइप सेटर ऑपरेटर, प्लेट मेकर (ऑफसेट), फ्लाई बॉय (ऑफसेट), प्रूफ रीडर, कॉपी होल्डर और ऑफसेट ऑपरेटर शामिल हैं.

वहीं, आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "विस्तृत विज्ञापन, योग्यता, पात्रता शर्तें और आवेदन से संबंधित दिशा-निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध हैं. इस साइट में किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती होगी, इसकी जानकारी मिलेगी".

इन विभागों में इन पदों पर होगी भर्ती

बागवानी विभाग में हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर 38 पद, स्वास्थ्य विभाग में लेबोरेटरी असिस्टेंट के 2, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 19 पद, भूमि रिकॉर्ड विभाग में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के तीन पद, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग में फोटो टाइप सेटर ऑपरेटर के 5, प्लेट मेकर (ऑफसेट) का एक, फ्लाई बॉय (ऑफसेट) के 3 पद, प्रूफ रीडर के 2, कॉपी होल्डर 1 और ऑफसेट ऑपरेटर के 2 पद भरे जाएंगे.

बता दें कि वेतनमान हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार होगा. प्रशिक्षु कर्मचारियों को शुरुआती वेतन का 60 प्रतिशत मानदेय मिलेगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे. बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है.

