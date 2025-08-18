ETV Bharat / state

हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार करेंगे शादी, जानिए कौन है 'युवराज' की दुल्हन? - VIKRAMADITYA SINGH MARRIAGE

हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर शादी करने जा रहे हैं. शादी का कार्ड भी छप चुका है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 4:57 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहली पत्नी सुदर्शना सिंह से तलाक के बाद एक बार फिर से शादी करने जा रहे हैं. विक्रमादित्य सिंह पंजाब की अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर को अमरीन कौर के साथ सात फेरे लेने वाले हैं. चंडीगढ़ सेक्टर-2 में शादी की रिसेप्शन निर्धारित है. मेहमानों में इस शादी के कार्ड भी बंट चुके हैं.

चंडीगढ़ सेक्टर-2 में होगी शादी

शादी के कार्ड में लिखा है कि अमरीन कौर और विक्रमादित्य सिंह की शादी चंडीगढ़ में होगी. विवाह समारोह चंडीगढ़ स्थित निवास में ही आयोजित होगा. 22 सितंबर सुबह 10 बजे से शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे. वहीं, दोपहर 1 बजे से लंच का आयोजन किया गया है. स्व. राजा वीरभद्र सिंह और राजमाता प्रतिभा सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह के विवाह समारोह में पधारकर समारोह की शोभा बढ़ाने का आग्रह किया गया है. संभावना जताई जा रही है कि इस शादी समारोह में कई दिग्गज नेता और खास मेहमान शामिल हो सकते हैं.

कौन हैं विक्रमादित्य सिंह की दूसरी पत्नी?

बता दें कि, विक्रमादित्य सिंह की होने वाली दूसरी पत्नी डॉ. अमरीन कौर सेखों पंजाब विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. अमरीन कौर चंडीगढ़ सेक्टर-2 निवासी सरदार जोतिंद्र सिंह सेखों और सरदारनी ओपिंद्र कौर की पुत्री हैं. मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अमरीन कौर विक्रमादित्य सिंह की पुरानी महिला मित्र हैं. अमरीन कौर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है.

सुदर्शना सिंह के साथ हुई थी पहली शादी

गौर रहे कि, विक्रमादित्य सिंह की पहली पत्नी सुदर्शना सिंह है, जो मेवात वंश की राजकुमारी हैं. सुदर्शना सिंह राजस्थान के उदयपुर में राजघराने की बेटी हैं. उनकी पहली शादी 8 मार्च 2019 को विक्रमादित्य के साथ धूमधाम से हुई थी. उदयपुर के कानोता गांव स्थित कनोतागढ़ पैलेस में विवाह समारोह संपन्न हुआ था. हालांकि, वैवाहिक संबंधों में मतभेद आने के बाद मामला जयपुर फैमिली कोर्ट में लंबे समय तक विचाराधीन रहा. उनकी ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और दोनों के बीच पिछले साल नवंबर 2024 में तलाक हो गया था. फिलहाल, विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. विक्रमादित्य सिंह की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

