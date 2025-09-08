ETV Bharat / state

हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, इन राज्यों को पछाड़कर हासिल किया नंबर वन का तमगा

हिमाचल शिक्षा विभाग के एफएलएनएटी (बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा) के तहत सर्वे हुआ. सरकार के प्रयासों के कारण प्रदेश ने 99.30 फीसदी साक्षरता दर हासिल की है. शिमला में आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई और भविष्य गुणात्मक शिक्षा की तरफ फोकस करने का सरकार ने दावा किया. इस खास मौके पर प्रदेश के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है. सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री के दौरे और हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने पर क्या कुछ कहा है आइए विस्तार से जानते हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है. शिमला के पीटर हॉफ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह और उल्लास मेले 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया. छोटे से पहाड़ी राज्य के लिए यह बड़ी उपलब्धि है.

साक्षरता दर में हिमाचल नंबर वन

देश में अभी तक उल्लास कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा, मिजोरम और लक्षद्वीप पूर्ण साक्षर राज्य घोषित थे. इन तीनों को पछाड़कर हिमाचल प्रदेश 99.30 फीसदी साक्षरता दर के साथ देश में शीर्ष पर पहुंच गया है. अभी तक मिजोरम 98.02 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ पहले पायदान पर, लक्षद्वीप 97.3 फीसदी के साथ दूसरे और त्रिपुरा 97.3 प्रतिशत साक्षरता के साथ तीसरे नंबर पर है. लेकिन, अब हिमाचल नंबर-वन हो गया है.

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित (ETV Bharat)

गुणात्मक शिक्षा में प्रदेश को आगे ले जाने पर जोर

"1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिसके चलते आज प्रदेश साक्षर राज्य बना है. अब सरकार का फोकस गुणात्मक शिक्षा में प्रदेश को आगे ले जाना है, जिसके लिए सरकार ने डे बोर्डिंग स्कूल, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई सहित कदम उठाए हैं और आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे." -सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 99.30 फीसदी

हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 80.9 फीसदी से कहीं ज्यादा है. जब किसी राज्य की साक्षरता दर 95 प्रतिशत या उससे अधिक होती है तब उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाता है. पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप को पीछे छोड़कर हिमाचल प्रदेश साक्षरता में देश में शीर्ष पर पहुंच गया है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के शेष 56,960 निरक्षरों को साक्षर बनाने की नई योजना का भी ऐलान किया है.

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिमला में कार्यक्रम. (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री के दौरे से आपदा प्रभावित हिमाचल के काफी उम्मीदें: CM

वहीं, इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "मंगलवार, 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं. धर्मशाला में प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक में आपदा को लेकर पूरी प्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि प्रदेश को आपदा राहत पैकेज मिल सके. इसके लिए विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. आपदा से प्रभावित प्रदेश को प्रधानमंत्री के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं."

