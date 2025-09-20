ETV Bharat / state

हिमाचल में पशु मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया हो रही शुरू, ये होंगी नियम और शर्तें

हिमाचल में पशु मित्रों की होगी नियुक्ति ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 20, 2025 at 6:13 PM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही अब पशु चिकित्सा और नस्ल सुधार की सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने पशु मित्र नीति-2025 शुरू की है. इस नीति के तहत पहले चरण में 1 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर जल्द ही पशु मित्र नियुक्त किए जाएंगे. इस नीति का मुख्य उद्देश्य पालतू पशुओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है. स्थानीय युवाओं की पशु मित्र पदों पर भर्ती प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पशु चिकित्सालय दूर हैं. वहां पशु मित्र किसान और पशु चिकित्सक के बीच एक सेतु का काम करने के साथ हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे. समुदाय आधारित पशुपालन कोई नई बात नहीं है. वर्षों से समुदाय और सरकार मिलकर पशुधन के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं. अब स्थानीय युवाओं को पशु मित्र बनाकर इस परंपरा को और मजबूत किया जाएगा. इससे न केवल पशुधन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि युवाओं को रोजगार और आय के अवसर भी मिलेंगे. नहीं होगा स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर पशु मित्र की नियुक्ति होगी, वे उसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगे. उनका स्थानांतरण नहीं होगा. प्रवक्ता ने बताया कि पशु मित्रों को प्रतिदिन केवल चार घंटे कार्य करने पर पांच हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा. पशु मित्र पशुपालन विभाग की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे और ग्रामीणों को विभाग की योजनाओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मानव-पशु संघर्ष और बेसहारा पशुओं की समस्या के बारे में जागरूक भी करेंगे. पात्रता के लिए नियम और शर्तें