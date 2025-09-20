ETV Bharat / state

हिमाचल में पशु मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया हो रही शुरू, ये होंगी नियम और शर्तें

हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है. जल्दी प्रदेश में हिमाचल में पशु मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया होने जा रही है.

हिमाचल में पशु मित्रों की होगी नियुक्ति
हिमाचल में पशु मित्रों की होगी नियुक्ति (Etv Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 6:13 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही अब पशु चिकित्सा और नस्ल सुधार की सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने पशु मित्र नीति-2025 शुरू की है. इस नीति के तहत पहले चरण में 1 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर जल्द ही पशु मित्र नियुक्त किए जाएंगे. इस नीति का मुख्य उद्देश्य पालतू पशुओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है.

स्थानीय युवाओं की पशु मित्र पदों पर भर्ती

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पशु चिकित्सालय दूर हैं. वहां पशु मित्र किसान और पशु चिकित्सक के बीच एक सेतु का काम करने के साथ हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे. समुदाय आधारित पशुपालन कोई नई बात नहीं है. वर्षों से समुदाय और सरकार मिलकर पशुधन के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं. अब स्थानीय युवाओं को पशु मित्र बनाकर इस परंपरा को और मजबूत किया जाएगा. इससे न केवल पशुधन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि युवाओं को रोजगार और आय के अवसर भी मिलेंगे.

नहीं होगा स्थानांतरण

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर पशु मित्र की नियुक्ति होगी, वे उसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगे. उनका स्थानांतरण नहीं होगा. प्रवक्ता ने बताया कि पशु मित्रों को प्रतिदिन केवल चार घंटे कार्य करने पर पांच हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा. पशु मित्र पशुपालन विभाग की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे और ग्रामीणों को विभाग की योजनाओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मानव-पशु संघर्ष और बेसहारा पशुओं की समस्या के बारे में जागरूक भी करेंगे.

पात्रता के लिए नियम और शर्तें

पात्रता के लिए उम्मीदवार संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निकाय का निवासी होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियों में पशु चिकित्सालयों और पशुधन फार्मों में कार्य करना, 14, 26 और 35 लीटर क्षमता वाले तरल नाइट्रोजन के कंटेनर उठाना, बड़े पशुओं जैसे गाय, भैंस, घोड़े, खच्चर आदि को संभालना और सुरक्षित करना शामिल होगा. गर्भावस्था राशन योजना के अंतर्गत उन्हें चारे की बोरियां उठाकर लाभार्थियों तक पहुंचानी होंगी. इसके लिए उन्हें शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें 25 किलो तक का वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी एक मिनट में तय करनी होगी.

पशु मित्र नियुक्ति समिति गठित

उन्होंने बताया कि योजना के तहत पशु मित्र नियुक्ति समिति गठित की गई है, जिसमें उपमंडल अधिकारी या उनके प्रतिनिधि अध्यक्ष होंगे. वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव और संबंधित पशु चिकित्सक सदस्य होंगे. ये समिति पशु मित्रों की चयन प्रक्रिया और कार्यप्रणाली पर नजर रखेगी. पशु मित्र घर-घर जाकर पशुओं की जांच करेंगे, प्राथमिक उपचार देंगे, टीकाकरण करेंगे और किसानों को पशुओं की देखभाल के बारे में सिखाएंगे.

साल में अधिकतम 12 छुट्टियां मिलेंगी

पशु मित्र की उपस्थिति रिपोर्ट पशु चिकित्सा संस्थान के इंचार्ज द्वारा हर माह पांच तारीख तक जमा करनी होगी. उन्हें एक महीने की सेवा के बाद एक दिन की छुट्टी का अधिकार होगा, साल में अधिकतम 12 छुट्टियां मिलेंगी. इसके अतिरिक्त रविवार और राजपत्रित अवकाश भी मान्य होंगे. महिला पशु मित्रों को, यदि उनके दो से कम बच्चे हैं, 180 दिन की मातृत्व अवकाश और गर्भपात की स्थिति में 45 दिन की अवकाश सुविधा दी जाएगी.

