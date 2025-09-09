ETV Bharat / state

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में हिमाचल के परवाणू को मिली जगह, देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश ने परवाणू शहर ने बाजी मारी है.

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रतियोगिता
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रतियोगिता (Union Minister Bhupendra Yadav Post)
author img

By PTI

Published : September 9, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
शिमला: वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कस्बों और शहरों द्वारा उठाए गए कदमों को रैंक करने वाले एक वार्षिक सर्वेक्षण में, हिमाचल प्रदेश के परवाणू को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है. यह अवार्ड 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में परवाणू को दूसरा स्थान मिला है. हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीपीसीबी) के एक प्रवक्ता ने बताया, यह पुरस्कार मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रदान किया गया.

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मध्य प्रदेश के देवास को इस श्रेणी में प्रथम स्थान मिला. वहीं, हिमाचल प्रदेश के परवाणू को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है".

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि यह पुरस्कार एचपीपीसीबी, स्थानीय प्रशासन और परवाणू के नागरिकों के समर्पित प्रयासों को दर्शाता है, जिन्होंने स्वच्छ वायु और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया. स्वच्छ वायु मिशन को आगे बढ़ाने में नवाचार के लिए हिमाचल प्रदेश को 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, जिसका उपयोग स्वच्छ और स्वस्थ वायु के लिए पहलों को और मजबूत करने में किया जाएगा.

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक कठोर, बहु-स्तरीय मूल्यांकन तंत्र के रूप में संरचित है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत व्यापक परिश्रम पर आधारित है. पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एनसीएपी के तहत 130 शहरों में प्रतिवर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है.



