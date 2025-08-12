शिमला: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एम्स ऋषिकेश की कमान विश्वविख्यात स्पाइन सर्जन डॉ. राजबहादुर के हाथ सौंपी है. डॉ. राजबहादुर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के रहने वाले हैं. स्पाइन सर्जरी में उल्लेखनीय रिसर्च के लिए उनका नाम दुनिया के चुनिंदा आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है. उनके नाम करीब 16 हजार स्पाइन सर्जरी का रिकॉर्ड है.
आर्थोपेडिक्स की फील्ड में डॉ. राजबहादुर देश-विदेश में अपने अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित हैं. उनकी नियुक्ति पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित चिकित्सकों ने खुशी जताई है. डॉ. राजबहादुर का चिकित्सा सेवाकाल चार दशक से अधिक का विस्तार लिए हुए है. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थानों की कमान संभाली है. वे पंजाब की बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं. उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़, जीएमसीएच चंडीगढ़ सहित विभिन्न संस्थानों में स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है.
डॉ. राजबहादुर यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, स्विटजरलैंड सहित कई अन्य देशों में फैलोशिप होल्डर हैं. उनके पास आर्थोपेडिक्स सर्जरी में चार दशक से अधिक का रिसर्च अनुभव है. आर्थोपेडिक फील्ड में उनका लिखा लिटरेचर देश-विदेश के संस्थानों में पढ़ाया जाता है. भारत में मेडिकल एजूकेशन को रेग्युलेट करने वाली संस्था नेशनल मेडिकल कमीशन में डॉ. राज बहादुर भी शामिल रहे हैं.
राजबहादुर का सफर
ऊना जिला में 5 जून 1951 को जन्मे डॉ. राजबहादुर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नंगल से हासिल की. वर्ष 1966 में वे पढ़ाई के लिए डीएवी कॉलेज जालंधर आए. यहां उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की. फिर उन्होंने वर्ष 1970 में आईजीएमसी शिमला से एमबीबीएस की पढ़ाई आरंभ की. एमबीबीएस करने के बाद डॉ. राजबहादुर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आर्थो में एमएस यानी मास्टर इन सर्जरी की डिग्री प्राप्त की. सबसे पहले उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ से अपनी सेवाओं की शुरुआत सीनियर रेजीडेंट के तौर पर की. वर्ष 1979 से 1982 तक वे सीनियर रेजीडेंट डॉक्टर के रूप में सेवारत रहे. फिर डॉ. राजबहादुर पुडुचेरी के जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर रहे.
वर्ष 1987 में वे दिल्ली के सफरदरजंग में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में करीब सात साल प्रोफेसर रहे. उन्होंने दो साल तक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी. वर्ष 2006 में वे पीजीआई चंडीगढ़ के आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हैड रहे. बाद में वे पांच साल से अधिक समय मेडिकल कॉलेज अस्पताल चंडीगढ़ के निदेशक व प्रिंसिपल रहे. वर्ष 2014 में उन्हें बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी पंजाब का वीसी बनाया गया. यहां उन्होंने करीब 11 साल तक सेवाएं दी.
स्वाभिमानी डॉ. राजबहादुर ने पंजाब सरकार को दिखाया था आइना
बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहते समय पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने 2022 में दुर्व्यवहार किया था. स्वाभिमानी डॉ. राजबहादुर ने उसके बाद पंजाब सरकार को वीसी के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया था. उनके समर्थन में कई डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया था. उस समय हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल सहित तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व चिकित्सा संघों ने पंजाब के मंत्री की आलोचना की थी. पंजाब कांग्रेस के नेता राजा अमरिंदर वडिंग ने डॉ. राजबहादुर से मुलाकात कर उनसे दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, लेकिन डॉ. राजबहादुर अपने फैसले पर अडिग रहे.
I couldn't see eye to eye with Dr Raj Bahadur Ji, as there was helplessness in his eyes. It was not he who felt insulted and humiliated, but all of us together. Entire Punjab stands in solidarity with you, Sir. pic.twitter.com/CxPY2aU4Jp— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) July 30, 2022
अब डॉ. राजबहादुर को मोदी सरकार ने एम्स ऋषिकेश के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है. हिमाचल के चिकित्सकों ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जताई है. आईजीएमसी अस्पताल के सीनियर एमएस रहे डॉ. रमेश चंद का कहना है कि 'डॉ. राजबहादुर न केवल विश्व विख्यात स्पाइन सर्जन हैं, बल्कि वे एक संवेदनशील इनसान हैं, जो मरीजों के प्रति हमेशा केयरिंग बिहेव रखते हैं. अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. सुरेंद्र कश्यप ने भी डॉ. राजबहादुर की नियुक्ति का स्वागत किया है और उन्हें स्पाइन सर्जरी की दुनिया का प्रतिष्ठित नाम बताया है.'
हिमाचल के डॉक्टर्स पर पीएम मोदी का भरोसा
हिमाचल के डॉक्टर्स पर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने भरोसा जताया है. केंद्र सरकार ने हिमाचल के सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले विश्वविख्यात आई सर्जन डॉ. जगतराम को पीजीआई चंडीगढ़ का निदेशक बनाया था. ये नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट समिति करती है. एम्स दिल्ली के निदेशक रहे डॉ. रणदीप गुलेरिया को मोदी सरकार ने बाद में एम्स कोठीपुरा बिलासपुर का निदेशक नियुक्त किया. डॉ. विनोद पाल को मोदी सरकार ने नीति आयोग का मेंबर बनाया. विनोद पॉल कांगड़ा जिला के रहने वाले विश्व विख्यात बालरोग विशेषज्ञ हैं.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर ग्रहण, आपदा में इतने लाख जरूरतमंदों के खाते में नहीं आया पैसा