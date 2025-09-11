ETV Bharat / state

सेब फेंकने को मजबूर बागवान, सड़क से लेकर HPMC केंद्र तक बंद, आपदा ने तोड़ी कमर

हिमाचल प्रदेश में सड़कें और एचपीएमसी केंद्र बंद होने से बागवान सेब फेंकने को मजबूर हैं.

रामपुर के बागवान सेब फेंकने को हुए मजबूर
रामपुर के बागवान सेब फेंकने को हुए मजबूर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर बुशहर: शिमला जिले के ननखड़ी तहसील की अड्डू पंचायत में बागवानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. हालात ऐसे हैं कि सेब सीजन के चरम पर होने के बावजूद बागवान अपनी मेहनत से उगाए सेब खुले में फेंकने को मजबूर हैं. सड़क मार्ग बाधित होने और एचपीएमसी का खरीद केंद्र न खुलने के कारण बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.

ग्राम पंचायत प्रधान पिंकु खुंद ने बताया, "क्षेत्र में कई दिनों से सड़कें बंद होने के चलते सेब को मंडियों तक पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा है. वहीं, एचपीएमसी का खरीद केंद्र भी समय पर न खुलने से बागवानों को कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है. प्राकृतिक आपदा के कारण हालात और भी खराब हो गए हैं. बागवानों की फसल खेतों में ही बर्बाद हो रही है".

बागवानों ने बताया कि मौसम की मार और प्रशासनिक लापरवाही ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है. समय पर सड़कें बहाल न होने और एचपीएमसी केंद्र शुरू न होने से उन्हें अपनी फसल को सड़ने के लिए छोड़नी पड़ रही है. कुछ बागवान तो इतने मजबूर हो गए हैं कि अपनी मेहनत की पूरी उपज खुले में फेंक रहे हैं.

सड़क बंद होने से सेब फेंकने को मजबूर बागवान
सड़क बंद होने से सेब फेंकने को मजबूर बागवान (ETV Bharat)

स्थानीय बागवान देवराज शिला, गुड्डू राम शिला, रमेश चंद जतराल, अमीत जतराल और रमेश ठाकुर भी सड़क और एपीएमसी खरीद केंद्र बंद होने परेशान हैं. इन बागवानों ने कहा, "इस बार बागवानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है. क्षेत्र की अधिकांश जनता की आजीविका सेब पर ही निर्भर है, लेकिन इस बार प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया है".

बागवानों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि बागवानी ऋण, खासकर केसीसी (कृषि ऋण) की माफी की जाए. ताकि वे आने वाले सीजन के लिए तैयार हो सके. इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों को तुरंत बहाल किया जाए और एचपीएमसी के खरीद केंद्रों को खोलकर उचित दामों पर सेब की खरीद सुनिश्चित की जाए.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो बागवानों की आर्थिकी पूरी तरह चरमरा जाएगी. प्राकृतिक आपदा, प्रशासनिक देरी और खरीद केंद्रों की बंदी ने बागवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. अब बागवान सरकार से राहत की आस लगाए बैठे हैं.

ये भी पढ़ें: हाईवे की जद में आए मकान, बेघर होने का सता रहा दर्द, पैदल चलने के रास्ते भी नहीं बचे, प्रभावितों का छलका दर्द

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL APPLE ORCHARDISTSRAMPUR FARMERS THROW APPLESHIMACHAL ROAD CLOSEDHPMC CENTRES CLOSEDHIMACHAL FARMERS THROW APPLES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे और क्यों मिलीमीटर में ही मापते हैं बारिश, फॉर्मूला जानकर चकरा जाएगा दिमाग

पितरों को बेहद प्रिय है उड़द दाल...चावल और खीर, भूल कर भी न करें ये चीजें अर्पित

हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, जानिए पूर्ण साक्षरता के लिए क्या हैं मानक?

आखिर 16 दिनों का क्यों होता है पितृ पक्ष, क्यों कराते हैं श्राद्ध में कौवे को भोजन?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.