ETV Bharat / state

सेब फेंकने को मजबूर बागवान, सड़क से लेकर HPMC केंद्र तक बंद, आपदा ने तोड़ी कमर

रामपुर बुशहर: शिमला जिले के ननखड़ी तहसील की अड्डू पंचायत में बागवानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. हालात ऐसे हैं कि सेब सीजन के चरम पर होने के बावजूद बागवान अपनी मेहनत से उगाए सेब खुले में फेंकने को मजबूर हैं. सड़क मार्ग बाधित होने और एचपीएमसी का खरीद केंद्र न खुलने के कारण बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.

ग्राम पंचायत प्रधान पिंकु खुंद ने बताया, "क्षेत्र में कई दिनों से सड़कें बंद होने के चलते सेब को मंडियों तक पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा है. वहीं, एचपीएमसी का खरीद केंद्र भी समय पर न खुलने से बागवानों को कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है. प्राकृतिक आपदा के कारण हालात और भी खराब हो गए हैं. बागवानों की फसल खेतों में ही बर्बाद हो रही है".

बागवानों ने बताया कि मौसम की मार और प्रशासनिक लापरवाही ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है. समय पर सड़कें बहाल न होने और एचपीएमसी केंद्र शुरू न होने से उन्हें अपनी फसल को सड़ने के लिए छोड़नी पड़ रही है. कुछ बागवान तो इतने मजबूर हो गए हैं कि अपनी मेहनत की पूरी उपज खुले में फेंक रहे हैं.