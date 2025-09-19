ETV Bharat / state

हिमाचल में इस तकनीक से फसल उगाकर मालामाल हुए किसान, मक्की-गेहूं से ही कमाए करोड़ों

हिमाचल प्रदेश में किसानों ने परंपरागत फसलों को उगाकर ही करोड़ों रुपए कमाए.

Himachal Natural Farming
हिमाचल में प्राकृतिक खेती (Himachal Agriculture Department)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 7:52 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 9:13 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में खेतों में पसीना बहा रहे किसानों को सुख भरे समाचार मिल रहे हैं. देश के इस छोटे से पहाड़ी राज्य में किसान अब सिर्फ धरती नहीं जोत रहे, बल्कि मक्की और गेहूं जैसी परंपरागत फसलों को प्राकृतिक खेती की तकनीक से उगाकर किस्मत को संवार रहे हैं. किसान रासायनिक खेती को छोड़कर अब प्राकृतिक खेती की ओर लौट रहे हैं. घर पर ही उपलब्ध जैविक संसाधनों के सहारे किसान कम लागत से खेतों में मक्की, गेहूं और हल्दी की फसलें लहलहा कर मालामाल हुए हैं. यह सब प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से संभव हुआ है. जिसमें सरकार ने प्राकृतिक तकनीक से उगाई गई मक्की, गेहूं और हल्दी की फसल को महंगे भाव खरीद कर अन्नदाताओं की तकदीर को बदला है. आंकड़े बताते हैं कि प्रदेशभर में 2408 किसानों ने प्राकृतिक तकनीक से उगाई इन फसलों को सरकार को बेचकर 2 करोड़ 62 लाख 71 हजार 247 रुपए की कमाई की है.

थाली तक शुद्ध भोजन पहुंचाने की शुरुआत

आज के दौर में जब खेतों से लेकर मंडियों तक रसायनों और मिलावट का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये सिर्फ प्राकृतिक खेती आमदनी की कहानी नहीं है, बल्कि मिट्टी की सेहत, जल संरक्षण और लोगों की थाली तक बिना रसायन का शुद्ध भोजन पहुंचाने की भी नई शुरुआत है. प्राकृतिक खेती ने कम लागत और बेहतर उत्पादन से किसानों के सपनों को नई उड़ान दी है. इस तरह से पहाड़ों से उठ रही प्राकृतिक खेती की खुशबू देश भर के अन्य राज्यों में भी दूर-दूर तक फैल रही है. ऐसे में प्राकृतिक खेती किसानों के लिए गुजारे का साधन नहीं, बल्कि खेतों में फसलों के रूप में सोना उगलकर समृद्धि की सीढ़ी बन गई है.

Himachal Natural Farming
हिमाचल में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (Himachal Agriculture Department)

प्रदेश में 838 किसानों ने गेहूं बेचकर कमाए करोड़ों

राज्य सरकार ने इस साल 838 किसानों से 2123.58 क्विंटल गेहूं खरीदी है. ये गेहूं 60 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद कर सरकार ने किसानों के बैंक खातों में 1 करोड़ 31 लाख 57 हजार 136 रुपए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तौर पर डाले हैं. इसमें गेहूं के परिवहन के लिए 4,15,612 रुपये ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी शामिल है. इसके तहत सरकार ने बिलासपुर जिले में 40 किसानों से 60.62 क्विंटल गेहूं की खरीद की है. इसी तरह से चंबा जिले में 39 किसानों से 183.24 क्विंटल, हमीरपुर जिले में 136 किसानों से 96.96, कांगड़ा जिले में 358 किसानों से 836.94, मंडी जिले में 152 किसानों से 290.67, सिरमौर जिले में 47 किसानों से 180.17, सोलन जिले में 27 किसानों से 58.31 और ऊने जिला में 39 किसानों से 416.66 क्विंटल गेहूं खरीद अन्नदाताओं के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले हैं. वहीं, सरकार ने 6 जिलों में 61 किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार 127 क्विंटल हल्दी खरीद कर किसानों की जेब में 11,44,804 रुपए की रकम डाली है.

"हिमाचल सरकार ने 838 किसानों से 2123.58 क्विंटल गेहूं की खरीदी की है. वहीं, पिछली बार खरीफ सीजन में किसानों से 1509 किसानों से 398.98 मीट्रिक टन मक्की खरीदी गई थी." - मोहिंदर सिंह भवानी, डिप्टी डायरेक्टर, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कृषि विभाग

Himachal Natural Farming
हिमाचल सरकार ने किसानों से की प्राकृतिक खेती से उगाई 2123.58 क्विंटल गेहूं की खरीद (Himachal Agriculture Department)

मक्की खरीदकर बदला 1509 किसानों का भाग्य

हिमाचल सरकार ने पहली बार प्राकृतिक तकनीक से तैयार मक्की की फसल को रासायनिक खेती की तुलना में महंगे भाव खरीदा है. प्रदेश सरकार ने पिछली खरीफ सीजन में पहली बार 10 जिलों में 1509 किसानों से 398.97 मीट्रिक टन मक्की खरीदकर 1 करोड़ 19 लाख 69 हजार 309 करोड़ का भुगतान किया है. प्रदेश सरकार ने बिलासपुर जिले में 76 किसानों से 14.39 मीट्रिक टन मक्की खरीदी थी. इसी तरह से चंबा जिले 135 किसानों से 81.37 मिट्टी, हमीरपुर जिले में 105 किसानों से 5.33, कांगड़ा जिले में 336 किसानों से 48.32, मंडी जिले में 328 किसानों से 65.33, कुल्लू जिले में 42 किसानों से 6.49, सिरमौर जिले में 120 किसानों से 45.48, शिमला जिले में 33 किसानों से 6.70 मीट्रिक टन, सोलन में 319 किसानों से 114.58 और ऊना जिले में 15 किसानों से 11.15 मीट्रिक टन मक्की की फसल महंगे भाव खरीदी है.

Himachal Natural Farming
सरकार किसानों से खरीद रही प्राकृतिक उत्पाद (Himachal Agriculture Department)

38,437 हेक्टेयर पर हो रही प्राकृतिक खेती

प्रदेश में कुछ किसानों को साथ लेकर प्राकृतिक खेती की दिशा में बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम बढ़ा कारवां बन गया है. प्रदेश में 3,584 पंचायतों में 3.06 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है. जिसमें 2,22,893 किसान रासायनिक खेती को छोड़कर 38,437 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तकनीक से विभिन्न फसलें उगा रहे हैं. वहीं, प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता लाने को लेकर सरकार ने स्व-प्रमाणन प्रणाली सर्टिफाइड इवेल्यूवेशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस नेचुरल फार्मिंग (सीईटीएआरए-एनएफ) शुरू की है. जिसके तहत 1,96,892 किसानों को प्रमाणित किया जा चुका है.

Himachal Natural Farming
प्राकृतिक तरीके से उगाए गेहूं के आटे की पैकिंग (Himachal Agriculture Department)

सरकार ने तय किया है फसलों का ये भाव

हिमाचल में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई मक्की के लिए सरकार ने 40 रुपये प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है. इसी तरह से गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और पांगी क्षेत्र में उगाई गई जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है.

"हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है. प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए, मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए और कच्ची हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपए तय किया गया है." - मोहिंदर सिंह भवानी, डिप्टी डायरेक्टर, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कृषि विभाग

Himachal Natural Farming
डिपुओं के जरिए लोगों को मिलेगें प्राकृतिक उत्पाद (Himachal Agriculture Department)

डिपुओं के जरिए सुधरेगी लोगों की सेहत

प्रदेश में लोगों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (डिपुओं) के जरिए पहली बार प्राकृतिक तकनीक से तैयार गेहूं का आटा और दलिया उपलब्ध करा रही है. सरकार के इस कदम से आम लोगों की थाली तक सेहतमंद और गुणवत्तापूर्ण आटे की रोटी पहुंचेगी. प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार गेहूं का आटा न सिर्फ अधिक पौष्टिक होगा, बल्कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में भी मददगार साबित होगा. इसके लिए 184.10 क्विंटल गेहूं का आटा और 343.61 क्विंटल दलिया तैयार किया है. जिसमें कृषि विभाग सभी जिलों में 99 क्विंटल आटा और 206 क्विंटल दलिया प्रमोशन के तौर पर सेल कर रहा है. वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के सात एरिया ऑफिस में भी 85.10 क्विंटल आटा और 137.61 क्विंटल दलिया पहुंच चुका है. जिसे अब उपभोक्ताओं को डिपुओं के जरिए से बेचा जा रहा. गेहूं का आटा 5 किलो पैकिंग में उपलब्ध है. जिसका रेट 500 रुपए तय किया गया है. इसी तरह से दलिया आधा किलो की पैकिंग उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसकी कीमत 57.50 रुपए निर्धारित की गई है. यानी एक किलो दलिया का रेट 115 रुपए रखा गया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में ऐसी योजना को मिली मंजूरी, 2 करोड़ तक का लोन लेने पर ब्याज में मिलेगी भारी सब्सिडी

ये भी पढ़ें: हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?

Last Updated : September 19, 2025 at 9:13 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL NATURAL FARMINGNATURAL FARMING INCREASES FARMERSPRAKRITIK KHETI KHUSHAL YOJANAMAIZE WHEAT NATURAL FARMINGHP GOVT PROMOTING NATURAL FARMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

3 हजार का सिलेंडर, 500 रुपये तेल की बोतल, हर चीज 3 गुणा महंगी, महंगाई की आग में झुलसा हिमाचल का ये गांव

1 लाख करोड़ होने वाला है कर्ज का पहाड़, आपदा से जूझ रहे हिमाचल में कहां से आएगा पुनर्निर्माण का पैसा

हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?

अक्ल बड़ी या भैंस? अल्लाह मेहरबान तो गधा क्यों हुआ पहलवान, जानें इन सवालों के सही जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.