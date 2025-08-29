ETV Bharat / state

हिमाचल में नगर निगम और नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पारित, अब दो साल तक टाले जा सकते हैं चुनाव - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान आज सदन में हिमाचल प्रदेश नगर निगम और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया गया.

हिमाचल विधानसभा
हिमाचल विधानसभा (FILE)
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नव गठित नगर निगमों व स्थानीय निकायों में अब दो साल में चुनाव होंगे. इसको लेकर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में अधिकृत किए गए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा मानसून सेशन के दसवें दिन हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया. जिसे विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया. इन विधेयकों के पारित होने के बाद सरकार अब नव गठित नगर निगमों व स्थानीय निकायों में चुनाव को दो साल के लिए टाल सकती है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की ओर से मतदान के लिए रखे गए इन संशोधनों को विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.

'विपक्ष की चिंता निराधार'

विपक्षी दल भाजपा ने सरकार पर जनभावना के विरुद्ध ओबीसी आरक्षण की आड़ में राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2025 में संशोधन के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया. इन अधिनियमों में संशोधन का कारण कर्मचारियों, कार्यालय स्थान और वित्तीय संसाधनों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण नवगठित शहरी स्थानीय निकायों में चुनावों को दो साल तक के लिए स्थगित करना बताया गया है. विपक्षी विधायकों ने कहा कि ये संशोधन विधेयक जनभावना और स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद लाये गए हैं.

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को निराधार बताया. अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है. बेतरतीब निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है. राज्य में 3615 ग्राम पंचायतें थीं, इनके कई क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है. वर्ष 2012 की तुलना में 2024 में शहरी जनसंख्या 60 फीसदी से अधिक बढ़कर 9.16 लाख हो गई है. इस संशोधन में कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं है. अन्य राज्यों हरियाणा, असम और महाराष्ट्र में इसी तरह से चुनावों को स्थगित किया गया है. ओबीसी जनसंख्या का सर्वेक्षण 4 नवंबर, 2010 को केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया था. हम नहीं चाहते कि ओबीसी के साथ अन्याय हो, इसलिए सर्वेक्षण चल रहा है".

'चुनाव में जाने से बच रही सरकार'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "सरकार केवल चुनाव टालने के लिए इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है. राज्य सरकार ने जनभावना के विरुद्ध तीन नगर निगम, तीन नगर परिषद और 17 नगर पंचायतें बनाईं. यह संशोधन सदन द्वारा पारित किया जा सकता है. क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन यह कानून की अदालत में नहीं टिक पाएगा".

नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, "अगर सरकार इसे पास ही करवाना चाहती है तो फिर वह चुनाव कराने से क्यों भाग रही है". ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा, "सुक्खू सरकार जनता के मूड को देखते हुए ओबीसी आरक्षण की आड़ में राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित करने की तैयारी कर रही है".

सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल, बड़सर विधायक आईडी लखनपाल, बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वासल, चुराह विधायक हंस राज, बल्ह विधायक इंदर गांधी, सरकाघाट विधायक दलीप ठाकुर और हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा ने भी संशोधन का विरोध किया.

